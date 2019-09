Irák, Afghánistán nebo Golany. Stovka českých vojáků obdržela vyznamenání

Medaile za službu v zahraničí převzali příslušníci velitelství 2. úkolového uskupení, 3. výcvikové jednotky chemického vojska a 4. výcvikové jednotky Vojenské policie, kteří byli nasazeni v Iráku. Dále medaile získali vojáci z velitelství misí v Bagdádu, Al-Taji a Kuvajtu a příslušníci jednotek a velitelství mise Resolute Support na území Afghánistánu.

Další ocenění pak obdrželi vojáci 12. letecké jednotky CASA, kteří působili na Sinajském poloostrově, a příslušníci velitelství mise MFO v Egyptě.

Vyznamenaní byli také vojáci velitelství mise Evropské unie NAVFOR SOMALIA, operace Atalanta ve Španělsku, příslušníci mise UNDOF za nasazení na izraelsko-syrské hranici a příslušníci mírové mise OSN v Kosovu.

„Přispěli jste nejen k naplňování našich spojeneckých a bilaterálních závazků, ale také zvýšili prestiž Armády České republiky v mezinárodním prostředí,“ řekl vojákům zástupce náčelníka generálního štábu generálmajor Jiří Verner.

„Úkolem úkolového uskupení byly výcvik, poradenství a mentoring iráckých ozbrojených složek, zejména v oblasti CBRN (chemické, biologické, radiační a nukleární) ochrany. Také jsme cvičili vojenskou policii,“ řekl velitel 2. úkolového uskupení v Iráku podplukovník Milan Kozelka.

Jednotku, jež byla v Iráku nasazena od února do srpna, tvořilo 35 vojáků, výcvikem prošlo na 800 iráckých policistů a 90 vojenských chemiků. „Zvýšené riziko a zhoršená bezpečnostní situace byla pouze v průběhu svátku ramadán, jinak jsme nezaznamenali žádné výrazné hrozby,“ dodal Kozelka.

Slavnostnímu nástupu přihlíželi kladenští volejbalisté - vytvořili totiž dresy inspirované armádní výstrojí, v nichž v únoru odehráli ligové utkání s Libercem. Následně dresy poslali vojákům na misi v Afghánistánu.

„Pro nás to bylo nečekané, že se ozvali kluci i dámy ze zahraniční mise, že by o ty dresy měli zájem. Poslali jsme je přímo do Afghánistánu, do Kábulu, což pro nás byla neskutečná čest,“ uvedl kladenský hráč Tomáš Hýský, jenž navrhl vzhled dresů. Jeden z nich dnes volejbalisté dostali zpět s podpisy vojáků.