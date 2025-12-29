Státní zástupce obžaloval prezidentova řidiče, který opilý havaroval

Státní zástupce podal obžalobu na řidiče prezidenta Petra Pavla za únorovou nehodu v opilosti v obci Česká Čermná na Náchodsku. Člen ochranné služby hlavy státu byl při havárii ve voze sám, po příjezdu hlídky nadýchal. Od března je řidič postavený mimo službu.

Prezident Petr Pavel | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Podání obžaloby potvrdila serveru iRozhlas.cz náměstkyně krajského státního zástupce v Hradci Králové Hana Flídrová.

GIBS obvinila prezidentova řidiče, který opilý boural. Hrozí mu až tři roky vězení

„V předmětné trestní věci byla na obviněného podána obžaloba k Okresnímu soudu v Náchodě pro přečin porušení povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru,“ uvedla Flídrová. Řidiči hrozí v případě, že ho soud shledá vinným, až dva roky vězení, případně zákaz činnosti.

Kvalifikace věci, kterou vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, se v průběhu vyšetřování změnila. Inspekce příslušníka původně stíhala kvůli ohrožení pod vlivem návykové látky. Podle informací serveru iRozhlas.cz lékařské vyšetření nakonec nepotvrdilo, že by měl šofér v krvi jedno promile alkoholu, což je hranice trestného činu. Řidiče inspekce obvinila na jaře.

Pavlův bodyguard boural opilý v obci, kde má prezident chalupu

Řidič havaroval v sobotu 8. února pozdě večer v obci Česká Čermná, kde má hlava státu chalupu, informoval následující den Blesk.cz. Ochránce řídil pod vlivem alkoholu, prezident účastníkem havárie nebyl, uvedl tehdy mluvčí policejního prezidia.

29. prosince 2025  15:47,  aktualizováno  16:13

Státní zástupce obžaloval prezidentova řidiče, který opilý havaroval

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu, kterou sestavilo vítězné hnutí ANO ve...

Státní zástupce podal obžalobu na řidiče prezidenta Petra Pavla za únorovou nehodu v opilosti v obci Česká Čermná na Náchodsku. Člen ochranné služby hlavy státu byl při havárii ve voze sám, po...

29. prosince 2025  16:09

