Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Morální satisfakce.“ Soud rehabilitoval zesnulého Knížáka za vazbu v 70. letech

Autor: ,
  13:06
Milan Knížák (28. října 2020)

Milan Knížák (28. října 2020) | foto: Dan MaternaMAFRA

Milan Knížák (2020)
Bývalý šéf Národní galerie Milan Knížák
Milan Knížák (28. října 2020)
Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...
20 fotografií
Obvodní soud pro Prahu 10 ve středu rehabilitoval nedávno zesnulého umělce a pedagoga Milana Knížáka. Rozhodnutí okamžitě nabylo právní moci, strany se vzdaly práva na odvolání. Soud uznal Knížákovu účast na soudní rehabilitaci za jeho vazební stíhání na přelomu let 1974 a 1975 podle nálezu Ústavního soudu.

Rehabilitovat Knížáka, který zemřel 26. července, ve středu navrhla státní zástupkyně Markéta Mizerová i obhájce Lubomír Müller, jehož vdova Marie Knížáková pověřila pokračováním ve sporu.

„Usnesení nabylo moci dnešního dne, 5. srpna 2026. Jednání trvalo 24 minut,“ řekla na závěr středečního jednání soudkyně Lucie Ondráčková, která předsedala tříčlennému senátu.

Vláda navrhla pro Milana Knížáka pohřeb se státními poctami, vdova souhlasí

Knížák byl ve vazbě od 23. října 1974 do 7. února 1975 za údajný pokusu o poškozování zájmů Československa v cizině. Podle tehdejších vyšetřovatelů poškodil zájmy státu, když odeslal do Francie písemnosti se zkreslenými informacemi o poměrech v zemi. Prokurátor nakonec stíhání zastavil, Knížák odsouzen nebyl.

Müller rehabilitaci vnímá jako morální satisfakci, se kterou by však mělo jít ruku v ruce přiměřené odškodnění. Řekl, že podle zákona z roku 1990 se k rehabilitaci váže od té doby nevalorizovaná částka 83,33 korun za každý den věznění.

Za zhruba tři a půl měsíce Knížákovy vazby by tak vdova Marie Knížáková měla dostat částku přibližně 8 000 korun. O jejím vyplacení má do půl roku rozhodnout na Müllerovu žádost ministerstvo spravedlnosti.

Nebyl provokatér, byl svůj, říká Klaus o Knížákovi. Před smrtí ho navštěvoval

Zákon o soudní rehabilitaci z roku 1990 podle Müllera stanoví, že řízení nebrání smrt jeho účastníka. Ve verdiktu jde podle Müllera i o vytvoření precedentu, z něhož by měli užitek všichni, kdo se dosud nedočkali nápravy.

Rozhodnutí je tak podle Müllera odkazem pro justici. Má podle Müllera tři body. Rehabilitační návrh může být za prvé podán kdykoli, i půl století po případu. Při dvojím výkladu zákona má soud za druhé volit výklad ve prospěch poškozeného. Za třetí do rehabilitačního řízení patří přísedící, nemá rozhodovat samosoudce.

U Knížákovy rehabilitace bylo nejprve sporné, zda se podle zákona z roku 1990 rehabilitace vztahují i na lidi za minulého režimu vazebně stíhané, ale neodsouzené. Ústavní soud řekl, že je zapotřebí zvolit výklad ve prospěch rehabilitace, aby ke staré křivdě nepřibyla nová.

Dopis Zemanovi, kritika Havla i soudy. Jaké kontroverze provázely Knížáka

V jiných případech byl Knížák za krátkodobá zadržení před listopadem 1989 podle Müllera už rehabilitován. Ještě tři nebo čtyři případy z 60., 70. a 80. let soudy podle něho řeší. Po letošním nálezu Ústavního soudu by nemusely dlouho trvat. „Je to precedenční rozhodnutí a odkaz pana profesora (Knížáka) celé české justici a občanům ČR,“ řekl dnes Müller.

Tento týden podle něho také Obvodní soud pro Prahu 6 rehabilitoval disidenta Jaroslava Kukala, rovněž in memoriam, za dva po sobě následující 48 hodinové pobyty v ruzyňské věznici. Orgány státní moci preventivně zadržovaly odpůrce režimu při návštěvě tehdejšího prvního muže Sovětského svazu Leonida Iljiče Brežněva, v Kukalově případě od 30. května do 3. června 1978.

Pohřeb Knížáka se uskuteční podle rozhodnutí vlády a se souhlasem rodiny se státními poctami ve Velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích v pátek 7. srpna od 11:00.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

Řidiči ignorovali stopku, někteří ani moc nezpomalili. Natočil je dron

Šoféři ignorovali stopku na křižovatce, natočil je dron

Šoféři osobního auta, dodávky, náklaďáku i cyklisté. Ti všichni si shodně nic nedělali ze značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ a křižovatkou u Otnice na pomezí Vyškovska a Brněnska projeli bez...

5. srpna 2026  13:23

Nejlepší restaurace světa po dvou letech znovu otevírá. Představila nový koncept

Logo patřící restauraci Noma. (15. července 2018)

Kodaňská Noma, která se řadí mezi nejlepší restaurace světa, 5. srpna znovu otevře své dveře. Tentokrát ovšem bez šéfkuchaře Reného Redzepiho. Ten se rozhodl odstoupit po obvinění ze zneužívání a...

5. srpna 2026  13:20

„Morální satisfakce.“ Soud rehabilitoval zesnulého Knížáka za vazbu v 70. letech

Milan Knížák (28. října 2020)

Obvodní soud pro Prahu 10 ve středu rehabilitoval nedávno zesnulého umělce a pedagoga Milana Knížáka. Rozhodnutí okamžitě nabylo právní moci, strany se vzdaly práva na odvolání. Soud uznal Knížákovu...

5. srpna 2026  13:06

Piráti představili návrh, který má ochránit statisíce lidí v nájemních bytech

Mladá vláda Pirátů představila plán, který má pomoci lidem, kteří bydlí v...

Návrh, který má ochránit statisíce lidí v nájemních bytech, představili ve středu Piráti. Chtějí ukončit zneužívání řetězení krátkodobých nájemních smluv. Podle místopředsedkyně strany a předsedkyně...

5. srpna 2026  12:46,  aktualizováno 

Ministerstvo životního prostředí má novou mluvčí. Stala se jí Schillerová

Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách...

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) má novou mluvčí Janu Schillerovou, která se zároveň stala i vedoucí tiskového oddělení resortu. MŽP o tom informovalo v tiskové zprávě.

5. srpna 2026  12:59

Drahám přibylo přes pět milionů cestujících. Ještě lepší výsledek zbrzdily výluky

Nové vozy RegioFox ve flotile Pražské integrované dopravy. (červen 2026)

Vlaky státem vlastněného dopravce přepravily v prvním pololetí letošního roku o bezmála pět a půl milionu cestujících více než loni. Celkem tak spoje Českých drah využilo 85,5 milionu lidí. Největší...

5. srpna 2026  12:58

Turkovu nehodu u I. P. Pavlova policisté šetří pro nedbalostní ublížení na zdraví

Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti s nehodou, která se stala v pondělí 13. července v křižovatce u...

5. srpna 2026  11:48,  aktualizováno  12:43

U Lipska se srazil letoun s cizím objektem. Podle médií tam létal dron s výbušninou

Letiště Lipsko/Halle (1. června 2026)

Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště Lipsko/Halle na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Podle agentury Reuters letadlo následně nouzově přistálo na letišti...

5. srpna 2026  10:27,  aktualizováno  12:41

Cyklista u Puppu spadl z výšky do koryta Teplé, kde nyní teče jen minimum vody

Cyklista spadl v Karlových Varech do Teplé, kde byly jen tři centimetry vody

S lehkými zraněními skončil v úterý na Emergency karlovarské nemocnice cyklista, který havaroval v lázeňském centru Karlových Varů. Přímo před Grandhotelem Pupp spadl z několikametrové zdi do koryta...

5. srpna 2026  12:31

Motorkář zemřel při první jízdě na nově koupeném stroji. Nepřežil střet s dodávkou

Tragická nehoda motorkáře s dodávkou na Českolipsku (4. srpna 2026)

Hned první jízda na nově koupeném motocyklu o objemu 1000 cm³ skončila pro muže středního věku na Českolipsku tragicky. Motorkář zemřel po střetu s dodávkou na silnici I/38. Podle policie...

5. srpna 2026  12:28

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Soud uzavřel kauzu zakázek na obnovu hřebčína v Kladrubech. Zmírnil tresty

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem

V kauze zmanipulovaných zakázek na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na Pardubicku ve středu Vrchní soud v Praze potrestal devět lidí a firmu podmíněnými a peněžitými tresty. Případem...

5. srpna 2026  11:41,  aktualizováno  12:22

Pátrání na jezeře Most. Ztratili se dva muži, kteří při bouřce spadli z paddleboardů

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Na jezeře Most druhým dnem pátrají po dvou pohřešovaných mladých mužích. Přes region se v úterý v podvečer přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. Záchranné složky večer...

5. srpna 2026  8:18,  aktualizováno  12:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.