Soud Česka s Ruskem o nájemné za pozemky v Praze stojí. Je třeba posudek

Odvolací soud letos poslal případ k novému projednání k obvodnímu soudu pro Prahu 5. Nyní jej má na starost soudkyně Dita Staňková.

„Jeden z argumentů městského soudu v Praze je, že cena pozemků byla určena bez ohledu na to, že některé jsou zastavěny a jiné nikoliv. Za této situace si myslím, že je třeba, aby se znalec k věci vyjádřil a případně zodpověděl otázky, které tam jsou,“ poznamenala předsedkyně senátu. Současně uvedla, že si myslí, že dojde k částečnému vyhovění nároku.

„Nedošlo k žádnému dokazování“

„Nepředpokládám, že by byla žaloba, jako v předchozím případě, zamítnuta v celém rozsahu. Nyní to ale pouze předpokládám, je to jenom můj právní názor. Nevím, jak se bude vyvíjet doplnění znaleckého posudku,“ komentovala dále Staňková.

Poté se stran dotázala, zda jsou ochotné jednat o nějakém mimosoudním řešení a případně v jaké výši. „V tuto chvíli nepřichází smírné řešení v úvahu,“ odvětil zástupce české diplomacie.

Protistrana zastupovaná společností Simply service Rent oponovala, že se o smír již snažila. „Ten byl odmítnut,“ řekl zástupce ruské strany.

Současně přišla řeč na dokazování. „Mám za to, že v případě znaleckého dokazování je třeba rozlišovat otázky skutkové či právní. Pokud zde bylo argumentováno otázkou, zda je či není předmětný areál areálem nebo jestli se jedná o pozemky, tak mám za to, že v tomhle nedošlo k žádnému dokazování,“ reagoval zástupce ministerstva.

Soudkyně na závěr doplnila, že jednání bude odročeno na dobu neurčitou. „Uvidím, jak dopadnou znalecké posudky,“ doplnila Staňková.

V minulých letech platit nájemné

Vlastník budov, firma Simply service Rent, začal v minulých letech platit státu nájemné, podle ministerstva zahraničí je ale nedostatečné. Firma totiž areál včetně bytů dál pronajímá. Majitel pozemku, Diplomatický servis patřící pod ministerstvo zahraničí, požadoval zpětně doplatit nájem od roku 2015, a to ve výši zhruba 16 milionů korun. Obvodní soud pro Prahu 5 loni v květnu žalobu zamítl.

„Žaloba byla zamítnuta, protože nárok na bezdůvodné obohacení sice vznikl..., ale jeho vznik lze datovat až od roku 2017,“ citovala Česká televize z rozhodnutí soudu. Do té doby objekty patřily Rusku, které je převedlo právě v roce 2017.

„A protože podle judikatury Nejvyššího soudu se pak krátí bezdůvodné obohacení o 50 procent, je nárok zcela vyčerpán a nezbylo už nic k přiznání,“ dodal soud.

Česká vláda loni v polovině května zrušila usnesení ze 70. a 80. let, kterými svěřila tehdejšímu Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům.

Bezdůvodného obohacení za poslední tři roky

Rusko podle premiéra Petra Fialy a ministra zahraničí Jana Lipavského pozemky využívá k jiným než diplomatickým účelům, takže není důvod je nadále poskytovat bezplatně.

Praha po Rusku bude požadovat nájemné, které je pro dané pozemky obvyklé. Diplomatický servis podal kvůli užívání pozemků i další žalobu k pražskému městskému soudu. Týká se vydání bezdůvodného obohacení za poslední tři roky převyšujícího 53 milionů korun.

Lipavský také tehdy řekl, že Česko bude po Rusku žádat navrácení bezdůvodného obohacení za poslední tři roky. Ruská diplomacie pohrozila recipročními kroky, situaci označila za vydírání na státní úrovni.