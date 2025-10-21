Obviněný podnikatel Popovyč z kauzy Motol je na svobodě, opustil vazbu

Autor: ,
  15:43
Žalobkyně v úterý propustila z vazby podnikatele Michajla Popovyče stíhaného v motolské kauze. Ve vazbě tak zůstávají v kauze braní úplatků od nemocničních dodavatelů z 18 pouze dva obvinění, někdejší ředitel nemocnice Miloslav Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský, napsal web Odkryto.cz.
Podezřelí v korupční kauze okolo Fakultní nemocnice Motol lhali kontrolám do...

Podezřelí v korupční kauze okolo Fakultní nemocnice Motol lhali kontrolám do očí. Prošlo jim to. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Policie odvádí Petra Kysučana, obžalovaného v motolské kauze. (27. únor 2025)
Policie přivádí k řízení pátého obviněného v motolské kauze Petra Kysučana....
Policie přivádí k řízení pátého obviněného v motolské kauze Petra Kysučana....
Policie přivádí k řízení pátého obviněného v motolské kauze Petra Kysučana....
53 fotografií

„Evropská pověřená žalobkyně dnes dala pokyn k propuštění obviněného Popovyče z vazby na svobodu,“ řekl serveru obhájce Václav Chum. Podle serveru podnikatel opustil vazební věznici v Praze na Pankráci dnes odpoledne. Ve vazbě byl od konce února.

Policie Popovyče podle webu podezírá, že uplácel Budinského kvůli tomu, aby v nemocnici získal zakázky na úklid. Svého podílu ve společnosti Midian-Coral, která od roku 2012 získávala v Motole zakázky na úklid, se obviněný podle dřívějších informací zbavil krátce poté, co ho soud poslal do vazby.

Obviněný Jansta zaplatil kauci a propustili ho z vazby. Jsem rád, řekl

Celkem bylo z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, praní špinavých peněz nebo z poškození finančních zájmů EU obviněno 18 lidí. Vedle Ludvíka a Budinského je stíhaný například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Na rozdíl od Ludvíka a Budinského byl ale Jansta na začátku srpna propuštěn z vazby.

Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Dotační podvod s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.

Vstoupit do diskuse

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Moravec to nevydržel a utnul Otázky. Tato debata už je zbytečná, prohlásil

Personální obsazení v nové vládě není podle poslance Patrika Nachera (ANO) zatím na pořadu dne. Právě to však vzbuzuje největší emoce. „Už se preventivně protestuje proti kde komu,“ kritizoval v...

V Brně uniká plyn do kanalizace, hasiči evakuují sousední domy

Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali policisté a hasiči obyvatele několika domů v Cacovické ulici v Brně. Specialisté na místě zjistili, že plyn pravděpodobně uniká do kanalizace. Celá ulice je...

21. října 2025  15:53,  aktualizováno  16:39

ANO, SPD a Motoristé se shodují na návrat věku odchodu do důchodu na 65 let

V jednání o programu vznikající nové vlády pokračují vyjednavači ANO, SPD a Motoristů. V úterý měli na programu témata zdravotnictví, práce a sociální věci, zemědělství a sport. Strany vznikající...

21. října 2025  5:55,  aktualizováno  16:10

Premiér, princ i finančník. Giuffreová v pamětech odhaluje zneužívání Epsteinem

Virginia Giuffreová, jedna z nejvýznamnějších postav v kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, v pamětech popisuje své dřívější obavy, že zemře jako sexuální otrokyně v rukou vlivného...

21. října 2025  15:55

Obviněný podnikatel Popovyč z kauzy Motol je na svobodě, opustil vazbu

Žalobkyně v úterý propustila z vazby podnikatele Michajla Popovyče stíhaného v motolské kauze. Ve vazbě tak zůstávají v kauze braní úplatků od nemocničních dodavatelů z 18 pouze dva obvinění,...

21. října 2025  15:43

Merzův výrok o rázu měst vadí aktivistkám. Ženy čelí nebezpečí hlavně doma, tvrdí

V Německu neustává debata o kontroverzním výroku kancléře Friedricha Merze, který se týkal rázu německých měst a podle odpůrců byl xenofobní až rasistický. Ke kritikům se přidala organizace bojující...

21. října 2025  15:31

Motorkář uháněl večerním Brnem více než stovkou. Byla to hloupost, řekl hlídce

Hloupostí nazval své jednání třiatřicetiletý motorkář, kterého strážníci v brněnské ulici Úvoz přistihli při rychlosti 111 kilometrů v hodině. Byť motocyklista před jízdou nepil, ani strážníkům...

21. října 2025  15:29

Místo čokolády jen její příchuť. Britům zhořkla jejich oblíbená sladkost

Dva oblíbené britské čokoládové snacky již nejsou klasifikovány jako čokoláda, neboť neobsahují patřičné množství kakaa. Oplatkové řezy s čokoládovou polevou Club a Penguin musí být nyní označeny...

21. října 2025  15:29

Nejezděte do Budapešti, zabijou vás tam, varoval bývalý ruský špion Putina

Bývalý ruský špion Andrej Bezrukov varoval Vladimira Putina, aby se neúčastnil plánovaného setkání s Donaldem Trumpem v Budapešti. Podle něj by se mohlo jednat o „zrádnou operaci“ britských tajných...

21. října 2025  15:22

Unikát, kam zavítal i orel mořský. V lomu ČSA dotěžují uhlí, vzniká nové jezero

Sanační a rekultivační práce na území vytěženého lomu ČSA na Mostecku dospěly do závěrečné etapy. Těžaři zde dotěžují poslední zbytky uhlí, dno uhelné sloje zakrývají a na místě, kde se ještě nedávno...

21. října 2025  15:22

SOCDEM ukončila spolupráci s hnutím Stačilo! Uprchlíci se ale zatím nevracejí

Sociální demokracie vypověděla spolupráci s hnutím Stačilo!, za které kandidovala společně s komunisty ve volbách do Sněmovny, které pro levici skončily debaklem. „SOCDEM ukončuje spolupráci s hnutím...

21. října 2025  15:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dodávka přejela do protisměru a srazila se s kamionem, její řidič zemřel

Na silnici I/7 u obce Kvílice na Kladensku narazila v úterý dopoledne dodávka do nákladního auta, její řidič nehodu nepřežil. Šofér nákladního auta je vážně zraněný. Silnice byla dočasně uzavřená, na...

21. října 2025  10:16,  aktualizováno  15:14

Prezident jmenoval právníka a diplomata Martina Smolka ústavním soudcem

Expert na evropské právo a diplomat Martin Smolek se stal novým ústavním soudcem. Do funkce jej v úterý na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Uvedl, že ústavní soudci mají být loajální...

21. října 2025  14:23,  aktualizováno  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.