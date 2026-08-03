Stížnostmi se bude zabývat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové.
Dva obvinění jsou z Česka, dva jsou cizinci, podle soudce vinu odmítají. Vazební důvody u nich trvají kvůli obavě z jejich útěku a z pokračování v trestné činnosti.
Policie postupně zadržela v souvislosti s útokem na zbrojovku 11 lidí. Osm je ve vazbě v Česku, další tři zůstávají zadrženi v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. První obviněné vzal soud do vazby na konci března, další následovali později.
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Policie zadržela dalšího cizince kvůli žhářskému útoku v Pardubicích
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy deklarovaná skupina může sloužit jako krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.