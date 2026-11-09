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Obří byznys s návykovým rajským plynem v baru řeší soud. Mohl vynést miliony

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  15:38
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ilustrační snímek | foto: AI ilustrace / Ondřej HanušShutterstock

Téměř osm tun rajského plynu, desetitisíce naplněných balónků a byznys s potenciálním ziskem přes 30 milionů korun. To jsou podle obžaloby základní obrysy případu, který aktuálně rozplétá pražský soud. Látku, okolo které se případ točí, přitom už brzy čeká mnohem přísnější regulace než doposud.

„Sváděli jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu, zneužívání takové látky jinak podněcovali a šířili a čin spáchali jako členové organizované skupiny,“ zní klíčová pasáž obžaloby, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici. Týká se případu údajného šíření toxikomanie, který aktuálně rozplétá Obvodní soud pro Prahu 2.

Plán, jak si k provozu baru přivydělat prodejem rajského plynu, podle žalobce vymysleli dva muži, kteří přes společnost jednoho z nich sehnali vše potřebné. Další nákup šel osobně přes jednoho z nich.

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