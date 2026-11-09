„Sváděli jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu, zneužívání takové látky jinak podněcovali a šířili a čin spáchali jako členové organizované skupiny,“ zní klíčová pasáž obžaloby, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici. Týká se případu údajného šíření toxikomanie, který aktuálně rozplétá Obvodní soud pro Prahu 2.
Plán, jak si k provozu baru přivydělat prodejem rajského plynu, podle žalobce vymysleli dva muži, kteří přes společnost jednoho z nich sehnali vše potřebné. Další nákup šel osobně přes jednoho z nich.