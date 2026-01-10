náhledy
V Česku v pátek po silných mrazech vydatně nasněžilo. Lidé si ve městech, i mimo ně, užívají první pořádné zimní radovánky. Podívejte se, jak sněhovou radost zachytili naši fotografové po celé zemi.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Několik dětí se svými rodiči bobovalo na Petříně. Ve sněhu řádili i psi, které tam jejich majitelé venčili.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V historicky cenných pražských parcích, mezi které patří například Petřín, Stromovka či Letenské sady, jsou pro bobování a sáňkování vyhrazena konkrétní místa.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Například na Petříně je pro sáňkování a bobování vyhrazeno místo v Seminářské zahradě na svahu nad dětským hřištěm u lanové dráhy.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pražské ulice zapadané sněhem si užívali především zahraniční turisté a děti.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Někteří turisté se na namrzlé dlažbě pod sněhem klouzali, jiní sníh vyhazovali do vzduchu a fotili si ho.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Sníh v noci proměnil Prahu v tiché město. Ulice bez davů ukazují metropoli v neobvyklé podobě.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ve skiareálu Černá voda v orlickém Záhoří se uskutečnil v sobotu Mezinárodní závod v jízdě na rohovatých saních.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Akce je mezinárodní. V dřívějších letech se zúčastnili závodníci například z Nového Zélandu nebo Jihoafrické republiky.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Tisíce lidí vyrazily na Brněnskou přehradu, napadnutý sníh nijak nezhoršil bruslařské podmínky.
Autor: Petr Škarda, MF DNES
Plochu pro ně nechal upravit místní obvod. Bruslí se zde přes den i večer.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
V Ústí nad Labem děti bruslily na laguně v Centrálním parku na Severní terase.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA