OBRAZEM: Běžky v oboře Hvězda, rohačky v Záhoří. Sníh a led si užívá celé Česko

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu
Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...
Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě
Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...
Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody
Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....
Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta
Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...
Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer
Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...
Protesty v Íránu už mají přes 500 obětí, Trump zvažuje plány možného útoku
Od začátku protivládních protestů v Íránu zemřelo nejméně 538 demonstrantů, přes 10 600 bylo zadrženo uvedla nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA). Íránská policie mezitím...
Vyvineme pro Ukrajinu balistické střely s doletem přes 500 km, oznámili Britové
Británie pro Ukrajinu vyvine nový balistický raketový systém, který napadené zemi umožní lépe se bránit útokům z Ruska. Oznámila to v neděli britská vláda. Střely budou schopny nést hlavice s...
Zemřela Miroslava Pešíková, osobnost našeho baletu a sólistka Národního divadla
Ve věku 79 let v neděli zemřela Miroslava Pešíková, významná osobnost českého baletu. Emeritní sólistka Baletu Národního divadla spojila celou svoji kariérou s naší první scénou. V roce 2023 byla...
Chtějí nás zničit, líčí porodníci z Litoměřic. Po úmrtí dětí stále nesmějí pracovat
Po úmrtí dvou novorozenců v litoměřické porodnici zůstávají dva lékaři mimo službu a řada žen, které tam chtěly rodit, přešla jinam. Šéfové nemocnice i nadřízené Krajské zdravotní se nechtějí...
Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům
V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt dva lidé. Tedy řidič a spolujezdec, kteří v osobním autě ujížděli policistům. Na místě se musí...
„Žáci nevěděli, že i ke kartě potřebují peníze.“ O financích se dá učit hravě
Na tabletu svítí dvě fotky: kotouč měděného drátu a fialový kvítek se žlutými tyčinkami ve středu. Páťáci mají za úkol v krátkém kvízu tipovat, co je cennější. „Já to nechápu, jak může stát nějaká...
VIDEA TÝDNE: Zaujala střelba ve Státech, nahá herečka a mrzení se sněhem
Jako každou neděli vám přinášíme souhrn nejsledovanějších videí týdne. Nejvíce vás zajímal případ, kdy agent ICE ve Spojených státech zastřelil matku tří dětí. Zatímco za agenta se postavil i Bílý...
Chcete pohřeb? Modlitbu? Dejte víc! Ruská pravoslavná církev kasíruje věřící
Napříč Ruskem od začátku invaze na Ukrajinu prudce vzrostly ceny pravoslavných obřadů. Církevní platby označované jako „dobrovolné příspěvky“ rostou mnohem rychleji než inflace. Válka zároveň zvyšuje...
Trump hrozí Kubě odříznutím od ropy a peněz: Uzavřete dohodu, než bude pozdě
Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu s USA, uvedl v neděli americký prezident Donald Trump a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti...
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let. Teherán varoval, že jakýkoliv útok by vedl k odvetě...
Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz byl přerušený
Provoz na brněnském hlavním nádraží je po částečném vykolejení vlaku znovu obnovený, omezení skončilo před 16:00. Lokomotiva ráno částečně vykolejila při posunu. Většina dálkových spojů jela odklonem...