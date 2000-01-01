náhledy
Česko sužují tropická vedra a zoologická zahrada v pražské Troji ve středu opět připravila pro zvířata ve výbězích led k ochlazení. Zmraženými kostkami se zabavili lední medvědi, gorily, papoušci nestoři kea nebo takini.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ledové dny letos zahrada připravila podruhé, cílem je zpříjemnit zvířatům vedra.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Asi šest tun ledu zamířilo třeba ledním medvědům, papouškům, takinům indickým, koním Převalského nebo zubrům.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Zvířata si s ledem hrála – lední medvědi se v kostkách váleli a otírali se o ně.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pracovníci zoologické zahrady do ledu vložili také pamlsky ve formě zmrazených ryb, které medvědi postupně objevovali a žrali.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Podle Českého hydrometeorologického ústavu ve středu teploty přesáhnou na většině území 31 stupňů Celsia, ve čtvrtek se mohou výjimečně dostat až k 37 stupňům.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Některá zvířata, například gorily, dostala pamlsky ve formě ovoce zmrazeného ve vodě.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Před branami pražské zoologické zahrady se shromáždili návštěvníci, kteří netrpělivě čekali na otevření.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Letní horké dny každopádně zvířatům v zahradě velké problémy nedělají, na vysoké teploty jsou zvyklá. Navíc mají vždy možnost jít se ukrýt dovnitř.
Autor: Michal Růžička, MAFRA