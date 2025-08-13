|
OBRAZEM: Zvířata v pražské zoo dováděla s ledovými kostkami. Našla překvapení
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...
OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů
Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...
Scenárista Futuramy a Teorie velkého třesku zasedne v porotě festivalu Finále
Očekávaný film Franz režisérky Agnieszky Hollandové zahájí 26. září festival Finále Plzeň. Snímek vypráví příběh inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky. V mezinárodní porotě,...
Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny
Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 28 uskupení. Je jich o šest více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Kdo bude usilovat o váš hlas právě ve vašem kraji? Nabízíme přehled dosud...
Vlak v Ústí nad Orlicí usmrtil člověka, na hodinu zastavil koridor
V úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí dnes stál železniční koridor. Před jedenáctou hodinou tam v jedné ze zastávek vlak srazil člověka, ten na místě zemřel. Provoz byl částečně obnoven po jedné...
Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem
Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku dnes uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky se při nehodě zranil a zůstal zaklíněný pod návěsem. Na...
Americké přístavy mají rekordní obrat. Všichni se zásobí kvůli clům
Celní nejistota vedla na počátku léta k mohutnému předzásobení amerických firem i obchodníků. Vidět je to i na datech přístavu v Los Angeles, který v červenci odbavil největší objem kontejnerů ve...
Každé třetí auto mělo problém. Nová inspekce silnic ulovila stovky nepoctivých řidičů
Nová Inspekce silniční dopravy funguje od července a za první měsíc zaznamenala u každého třetí nákladního auta a autobusu, které kontrolovala na českých dálnicích i ve městech a obcích, prohřešek.
Rusko chystá test „létajícího Černobylu“, naznačují před summitem satelitní snímky
Rusko se zřejmě připravuje na testování své nové řízené střely Burevestnik s jaderným pohonem. Informace přichází jen den před summitem na Aljašce, který by měl přinést mír na Ukrajině. Informuje o...
V Jaroměři někdo zapálil mateřskou školu, policie zadržela podezřelého
Mateřskou školu v Jaroměři na Náchodsku někdo ve středu v noci zapálil. Uvnitř se našlo několik ohnisek, od nichž vzplála herna v přízemí. Škoda předběžně přesahuje 1,5 milionu korun. Policisté...
VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík
Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 centimetru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.
S fenoménem Labubu roste i počet padělků. Dětem hrozí udušení, varuje organizace
Hračka Labubu, která se v poslední době těší nezvyklé popularitě, se čím dál častěji stává cílem padělatelů. A většina z nich představuje pro malé děti zdravotní riziko, a to zejména kvůli malým...
Stephen King tajně navštěvuje náhodná knihkupectví a podepisuje zde své knihy
Slavný spisovatel Stephen King našel netradiční způsob, jak potěšit své fanoušky. Inkognito totiž chodí do knihkupectví a podepisuje zde náhodné výtisky svých knih. Nakupujícím tak dává šanci objevit...
Lidé hlásili na tísňovou linku zápach v domě, v bytě policie našla mrtvého psa
Mrtvolu křížence velkého psa objevili policisté v Hranicích na Přerovsku. O jeho úmrtí se dozvěděli díky tísňové lince, kam někdo zavolal kvůli velkému zápachu v domě. Kde byli majitelé psa a zda...