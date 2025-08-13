OBRAZEM: Zvířata v pražské zoo dováděla s ledovými kostkami. Našla překvapení

Česko sužují tropická vedra a zoologická zahrada v pražské Troji ve středu opět připravila pro zvířata ve výbězích led k ochlazení. Zmraženými kostkami se zabavili lední medvědi, gorily, papoušci nestoři kea nebo takini.
Ledové dny letos zahrada připravila podruhé, cílem je zpříjemnit zvířatům... Asi šest tun ledu zamířilo třeba ledním medvědům, papouškům, takinům indickým,... Zvířata si s ledem hrála – lední medvědi se v kostkách váleli a otírali se o... Chovatelé do ledu vložili také pamlsky ve formě zmrazených ryb, které medvědi... Podle Českého hydrometeorologického ústavu ve středu teploty přesáhnou na... Některá zvířata, například gorily, dostala pamlsky ve formě ovoce zmrazeného ve... Papoušci nestoři kea si zase s kostkami házeli. (13. srpna 2025) Před branami pražské zoologické zahrady se shromáždili návštěvníci, kteří... Letní horké dny každopádně zvířatům v zahradě velké problémy nedělají, na... V liberecké zoo zase slony chladí kropením vody z hadice. (13. srpna 2025) Při horkém vedru musí dodržovat pitný režim i největší suchozemští savci. (13....

