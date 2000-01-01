náhledy
Český svaz ochránců přírody upozorňuje v kampani na rizika spojená s upouštěním Slapské přehrady. Pokles vody znamená ohrožení pro vodní živočichy, zejména škeble, které se kvůli tomu nedostanou do větší hloubky. Na vzduchu bez vody zemřou. Ochranáři vyzývají veřejnost, aby se zapojila do pomoci – sbírala a vracela škeble z břehů do vody. Záchranu škeblí na Slapech zachytil fotoreportér iDNES.cz.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V souvislosti se snižováním hladiny Slapské přehrady, ke kterému z důvodu dlouhotrvajícího sucha a potřeby dostatečného průtoku pod Vltavskou kaskádou aktuálně přistoupil podnik Povodí Vltavy, zůstanou na obnažených březích uvězněny škeble a některé další vodní organismy. Tam jim bezprostředně hrozí uhynutí. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
V sobotu se Petr Janeček vydal s doprovodem monitorovat situaci na Ždáň. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Během dvou hodin ve dvou zachránili stovky škeblí různých druhů. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na přehradě jsou i invazivní druhy, například Slávička mnohotvará. Ty by měli lidé naopak vyhazovat na břehy. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Na základě odborného posudku Akademie věd ČR jsme, podobně jako v roce 2022, vytipovali zatím 19 nejkritičtějších lokalit na březích Slap, kde se dá předpokládat nejvyšší výskyt škeblí,“ vysvětlila Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Aby byla naše pomoc na těchto úsecích co nejefektivnější, potřebujeme každé z těchto míst zkontrolovat dvakrát až třikrát během týdne, kdy bude voda klesat. Škeble, které se ocitnou na suchu, je nutné opatrně posbírat a vrátit do bezpečí hlubší vody,“ doplnila Prouzová. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
V přehradě žijí stovky tisíc škeblí několika druhů, včetně chráněných velevrubů malířských. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších biotopů populací mlžů na Vltavě. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zachraňovat může opatrně v podstatě každý kolemjdoucí, ale zejména na oněch nejkritičtějších místech je dobré práci koordinovat. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Český svaz ochránců přírody také zřídil webovou stránku, kde zájemci o pomoc najdou podrobné informace, včetně mapy úseků, online formuláře, návodů, jak se škeblemi bezpečně manipulovat či jak jednotlivé druhy poznat. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na webové stránce Českého svazu ochránců přírody se mohou lidé na úseky a termíny zaregistrovat a zpětně předat zprávu o tom, kolik a jakých škeblí zachránili. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Svaz uvítá také informace, pokud lidé objeví škeble na suchu i na jiných místech Slap. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pro bezprostřední výměnu zkušeností a novinek o záchraně škeblí z celé Slapské přehrady zřídili facebookovou skupinu Zachraň škeble. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Práce dobrovolníků je časově i fyzicky náročná, navíc ani není jasné, jak dlouho bude nutné ji zajišťovat. Český svaz ochránců přírody zřizuje pro všechny, kteří chtějí pomoci, ale nemohou přiložit ruku k dílu, možnost podílet se na záchraně slapských škeblí peněžně. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Svaz shromažďuje od dárců peníze, které podpoří koordinaci celé akce i nejnutnější náklady na zajištění konkrétních úseků. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Český svaz ochránců přírody vyzývá místní občany, chataře, rybáře, dobrovolné hasiče, dětské oddíly, party přátel i další dobrovolníky, aby pomohli snížit očekávané ztráty na minimum. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Každá pomoc, ať už na blátivém břehu Vltavy, či formou daru, má smysl. (12. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA