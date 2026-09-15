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Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují
Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...
Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel
V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...
Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal
Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...
Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
Zásah v Nymburce. Policie propustila pět zadržených, zajímala se i o bazén a stadion
Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Nymburce a na dalších místech zadržela pět lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah se týkal veřejných...
Nacionalisté a Rusko nesmí rozbít jednotu EU, řekla v projevu von der Leyenová
Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové je třeba budovat nezávislou Evropu, která má sílu jednat. Evropa nesmí dovolit, aby její demokracie podkopávaly loutky autoritářských režimů,...
Fotka u bagru, přestřižená páska. Politici lákají voliče na viditelné úspěchy
Vyfotím se u bagru, cyklostezky, u stromů na náměstí či u pumptrackové dráhy. Taková je nejčastější předvolební prezentace politiků před komunálními volbami, které se budou konat 9. a 10. října....
Ve skladu nemocnice v Ivančicích se rozlila žíravina, jeden člověk je zraněný
V nemocnici v Ivančicích na Brněnsku uniklo ve skladu několik litrů dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny peroctové. Jeden člověk je zraněný.
Ve vsi na úpatí Velké Fatry přeběhl medvěd po návsi, poškrábal starší ženu
V obci Blatnica na úpatí slovenského pohoří Velká Fatra v úterý během dne medvěd přeběhl přes náves a škrábl starší ženu. Informoval o tom zpravodajský portál televize Joj. Napsal, že na návsi tou...
Kolem Trumpa je sekta AI fanatiků. Hrají vabank s koncem světa, říká expert
Je zhruba desetiprocentní šance, že během příštích deseti až patnácti let přijde kvůli umělé inteligenci konec světa, varuje expert na AI Jan Romportl. V Rozstřelu popisuje autonomní agenty, kteří se...
Hodinové fronty na Letišti Václava Havla. Nový systém pasové kontroly nezvládá
Cestující přilétající do Česka ze zemí mimo EU trpí v dlouhých frontách na pražském Letišti Václava Havla. Při pasové kontrole musejí čekat až několik hodin na odbavení. Takový je i případ Češky,...
Babiš na Hrad? Tři pětiny Čechů nevěří, že by vyhrál. U voličů ANO je to vyrovnané
Premiér Andrej Babiš (ANO) nemá podle tří pětin Čechů v případě prezidentské kandidatury šanci na úspěch, téměř čtvrtina lidí si myslí, že by zvítězil. Mezi voliči ANO je víra v jeho zvolení těsná....
Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026
Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...
Poslední letní den a studená fronta. Mapa meteorologů ukazuje, kde bude pršet
Po chladném ránu s teplotami i pod deset stupňů Celsia bude středeční den v Česku letní. Ale počasí se ještě během dne změní. Od západu přichází studená fronta, která přinese déšť a přeháňky postupně...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Změna času se blíží. Kdy skončí letní čas a kdy střídání času jako takové?
I letos na konci října po sedmi měsících skončí letní čas. Zatímco v březnu jsme posunuli hodiny o 60 minut dopředu, v říjnu dostaneme hodinu spánku k dobru. Změna na přirozený čas, zvaný zimní,...
Podnikatelské fórum i setkání s premiérem Bulharska. Babiš s Havlíčkem míří do Sofie
Od naší zpravodajky v Sofii Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve středu navštíví Bulharsko. Babiš se setká se svým protějškem Rumenem Radevem a šéfkou Národního shromáždění Michaelou Docovovou....