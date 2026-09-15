Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

OBRAZEM: Záchrana škeblí na Slapech. Nenechme je na suchu, prosí ochránci

,
Fotočlánek   12:43
Český svaz ochránců přírody upozorňuje v kampani na rizika spojená s upouštěním... V souvislosti se snižováním hladiny Slapské přehrady, ke kterému z důvodu... Ochranáři kvůli obnaženým břehům prosím o pomoc veřejnost. (12. září 2026) ... V sobotu se Petr Janeček vydal s doprovodem monitorovat situaci na Ždáň. (12.... Během dvou hodin ve dvou zachránili stovky škeblí různých druhů. (12. září 2026) Na přehradě jsou i invazivní druhy, například Slávička mnohotvará. Ty by měli... „Na základě odborného posudku Akademie věd ČR jsme, podobně jako v roce 2022,... „Aby byla naše pomoc na těchto úsecích co nejefektivnější, potřebujeme každé z... V přehradě žijí stovky tisíc škeblí několika druhů, včetně chráněných velevrubů... Zachraňovat může opatrně v podstatě každý kolemjdoucí, ale zejména na oněch... Český svaz ochránců přírody také zřídil webovou stránku, kde zájemci o pomoc...
Český svaz ochránců přírody upozorňuje v kampani na rizika spojená s upouštěním Slapské přehrady. Pokles vody znamená ohrožení pro vodní živočichy, zejména škeble, které se kvůli tomu nedostanou do větší hloubky. Na vzduchu bez vody zemřou. Ochranáři vyzývají veřejnost, aby se zapojila do pomoci – sbírala a vracela škeble z břehů do vody. Záchranu škeblí na Slapech zachytil fotoreportér iDNES.cz.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Zásah v Nymburce. Policie propustila pět zadržených, zajímala se i o bazén a stadion

Nymburk, radnice (15. září 2026)

Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Nymburce a na dalších místech zadržela pět lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah se týkal veřejných...

16. září 2026  9:23,  aktualizováno  9:58

Nacionalisté a Rusko nesmí rozbít jednotu EU, řekla v projevu von der Leyenová

Aktualizujeme
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové je třeba budovat nezávislou Evropu, která má sílu jednat. Evropa nesmí dovolit, aby její demokracie podkopávaly loutky autoritářských režimů,...

16. září 2026  9:52,  aktualizováno  9:58

Fotka u bagru, přestřižená páska. Politici lákají voliče na viditelné úspěchy

ilustrační snímek

Vyfotím se u bagru, cyklostezky, u stromů na náměstí či u pumptrackové dráhy. Taková je nejčastější předvolební prezentace politiků před komunálními volbami, které se budou konat 9. a 10. října....

16. září 2026  9:49

Ve skladu nemocnice v Ivančicích se rozlila žíravina, jeden člověk je zraněný

ilustrační snímek

V nemocnici v Ivančicích na Brněnsku uniklo ve skladu několik litrů dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny peroctové. Jeden člověk je zraněný.

16. září 2026  9:48

Ve vsi na úpatí Velké Fatry přeběhl medvěd po návsi, poškrábal starší ženu

ilustrační snímek

V obci Blatnica na úpatí slovenského pohoří Velká Fatra v úterý během dne medvěd přeběhl přes náves a škrábl starší ženu. Informoval o tom zpravodajský portál televize Joj. Napsal, že na návsi tou...

16. září 2026  9:29

Kolem Trumpa je sekta AI fanatiků. Hrají vabank s koncem světa, říká expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Romportl, AI analytik. Pořad moderuje Vladimír...

Je zhruba desetiprocentní šance, že během příštích deseti až patnácti let přijde kvůli umělé inteligenci konec světa, varuje expert na AI Jan Romportl. V Rozstřelu popisuje autonomní agenty, kteří se...

16. září 2026

Hodinové fronty na Letišti Václava Havla. Nový systém pasové kontroly nezvládá

Premium
ilustrační snímek

Cestující přilétající do Česka ze zemí mimo EU trpí v dlouhých frontách na pražském Letišti Václava Havla. Při pasové kontrole musejí čekat až několik hodin na odbavení. Takový je i případ Češky,...

16. září 2026

Babiš na Hrad? Tři pětiny Čechů nevěří, že by vyhrál. U voličů ANO je to vyrovnané

Premiér Andrej Babiš. (6. září 2026)

Premiér Andrej Babiš (ANO) nemá podle tří pětin Čechů v případě prezidentské kandidatury šanci na úspěch, téměř čtvrtina lidí si myslí, že by zvítězil. Mezi voliči ANO je víra v jeho zvolení těsná....

16. září 2026  8:40,  aktualizováno  8:56

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

16. září 2026  8:52

Poslední letní den a studená fronta. Mapa meteorologů ukazuje, kde bude pršet

Podzimní říjnová říjnová „náladovka“. (30. října 2025)

Po chladném ránu s teplotami i pod deset stupňů Celsia bude středeční den v Česku letní. Ale počasí se ještě během dne změní. Od západu přichází studená fronta, která přinese déšť a přeháňky postupně...

16. září 2026  8:47

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Změna času se blíží. Kdy skončí letní čas a kdy střídání času jako takové?

Letní čas skončí v neděli 25. října 2026.

I letos na konci října po sedmi měsících skončí letní čas. Zatímco v březnu jsme posunuli hodiny o 60 minut dopředu, v říjnu dostaneme hodinu spánku k dobru. Změna na přirozený čas, zvaný zimní,...

16. září 2026  8:35

Podnikatelské fórum i setkání s premiérem Bulharska. Babiš s Havlíčkem míří do Sofie

Andrej Babiš si po schůzce s Petrem Pavlem pochvaloval obnovení vzájemných...

Od naší zpravodajky v Sofii Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve středu navštíví Bulharsko. Babiš se setká se svým protějškem Rumenem Radevem a šéfkou Národního shromáždění Michaelou Docovovou....

16. září 2026,  aktualizováno  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet