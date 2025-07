Arabové sázejí na zlato, Němci na strohost. Srovnejte českého lva s vizuály jiných zemí

Zástupci členských států Evropské unie se v pátek shodli na osmnáctém balíčku sankcí proti Rusku. Uvedly to diplomatické zdroje. Slovenský premiér Robert Fico již ve čtvrtek večer informoval, že...

Při čtvrtečním úderu připisovaném izraelské armádě na jedinou katolickou farnost v Pásmu Gazy zemřeli tři lidé. Agentuře ANSA to sdělil Latinský patriarchát v Jeruzalémě, který řídí aktivity katolíků...

Americký ministr zahraničí Marco Rubio nařídil americkým diplomatům po celém světě, aby se nevyjadřovali ke spravedlnosti nebo integritě voleb pořádaných cizími státy. Představuje to výrazný odklon...

Dvě ženy se ve čtvrtek večer zranily v areálu festivalu Colours of Ostrava při požáru stánku s občerstvením. Jednalo se o pracovnice stánku, řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Petra Lukášová....

Češi sní o dřívější penzi, navíc důstojné. Ale jdou na to špatně

Premium

Více než polovina Čechů chce do důchodu odejít nejpozději v 60 letech, což však může znamenat i 30 let života s omezeným příjmem. A na to se mnozí z nich připravují. Jenže nedostatečně. Často volí...