Největší křesťanské svátky jsou v plném proudu. Lidé v Česku, ale také v zahraničí, si Velikonoce připomínají pomocí lidových tradic a obyčejů. Portál iDNES.cz přináší přehled vybraných fotografií.
Na Velký pátek si křesťané připomínali ukřižování Ježíše Krista. Na památku jeho utrpení na křížové cestě se v kostelech konaly obřady. Je to rovněž den přísného půstu.
Po západu Slunce na Bílou sobotu začíná velikonoční noc - vigilie. Tím byla zahájena slavnost Kristova vzkříšení.
Na Bílou sobotu si věřící připomínají den, kdy byl Ježíš Kristus uložen do hrobu.
Nočními obřady přechází Bílá sobota v nedělní Boží hod velikonoční, kdy křesťané slaví Kristovo zmrtvýchvstání.
V minulosti v tento den domácnosti uklízely, připravovaly obřadní i sváteční pokrmy, lidé pekli mazance a velikonoční beránky, muži pletli z vrbových větviček pomlázky a ženy zdobily velikonoční vajíčka.
Na velikonoční neděli neboli Boží hod velikonoční, pro křesťany jeden z nejdůležitějších dnů v roce, si věřící připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V katolických kostelích se v tento den na oslavu Kristova vzkříšení konají mše ve slavnostním a radostném duchu. V některých farnostech se světí i velikonoční pokrmy, například mazance.
Například na Hané putují v procesích tzv. Matičky z obcí okolo Bohuňovic do tamního kostela.
Matičky v Bohuňovicích představují velikonoční tradici, která navazuje na historické lidové obyčeje v obci a v hanáckém regionu.
Cílem je udržování místních tradic, mezigenerační předávání kulturního dědictví a podpora sounáležitosti obyvatel s obcí, uvádějí Bohuňovice na svých webových stránkách.
Tento obyčej probíhá o velikonočních svátcích, ve dvou dnech. Začíná na Bílou sobotu a vrcholí v neděli při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční.
Také v zahraničí si lidé připomínají tyto křesťanské svátky. Snímek z Indonésie zachycuje imitaci utrpení Ježíše Krista.
Na ostrově Procida v Itálii lidé nosí na Velký pátek alegorické vozy „Misteri. Tradice sahá několik staletí do minulosti.
V německém Bensheimu si lidé připomínají křesťanské svátky pomocí tradičních pašijových her.
