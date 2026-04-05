OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle
Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...
To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio
Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....
Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu
Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...
Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu
Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...
Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů
Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...
Pákistán předložil USA a Íránu dohodu o příměří. Otevřela by hned Hormuz
Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří včetně otevření Hormuzského průlivu klíčového pro dopravu ropy, poté by následovala jednání o trvalé dohodě. Plán na ukončení bojů...
Záchranáři zasahovali v Prokopském údolí, ze skály tam spadl chlapec
V neděli odpoledne v pražském Prokopském údolí spadl chlapec ze skály a zranil se. Skončil poté v nemocnici. Pravděpodobně se jednalo o nešťastnou událost, uvedla v pondělí mluvčí pražské policie Eva...
Rajchl se nabídl, že vyjedná ropu a plyn od Moskvy. Ruský agent, zní z opozice
Poslanec vládního hnutí SPD Jindřich Rajchl tvrdí, že snížení spotřební daně na naftu i stanovení maximální ceny paliv, které zavedla vláda Andreje Babiše, pomohou jen krátkodobě. A nabídl se, že...
Hořekování zoufalého starce. Jak reagují íránské ambasády na Trumpovy hrozby
Řada íránských ambasád ve světě zveřejnila na serveru X kritické a ironické reakce na varování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu v prohlášení plném vulgarismů varoval Írín, že...
Po teplém víkendu se v Česku ochladí. Noci budou mrazivé, na horách může sněžit
Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden v Česku ochladí. V prvních dnech bude maximálně 16 stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše 14 stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě...
V izraelské Haifě íránská střela zasáhla obytný dům, nejméně dva lidé zemřeli
V izraelském městě Haifa v noci na neděli našli záchranáři dva mrtvé v troskách několikapatrového obytného domu, který v neděli zasáhla íránská střela. Dál pátrají ještě po dvou pohřešovaných,...
Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur
Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...
Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách
Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...
Algoritmy jsou nastavené tak, že se dětem zobrazuje bezduchý obsah, varují z ČTÚ
Děti už na mateřských školách mají přístup k tabletu či mobilu, používají i sociální sítě a rodiče často nemají povědomí o rizicích, které na internetu číhají. Lektoři Václav Linhart a Jaroslav...
Kde vzít chlapa, když jsou všichni ve válce? Ukrajinské vojandy líčí život na frontě
Od našich zpravodajů na Ukrajině V ukrajinské armádě slouží 75 tisíc žen, dvakrát víc než před ruskou invazí. Zdaleka nekončí jen v kuchyni nebo jako sekretářky na štábu. Jsou u rozvědky, v logistice, létají s drony. „Jsou...
V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu
Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...
OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví
Největší křesťanské svátky jsou v plném proudu. Lidé v Česku, ale také v zahraničí, si Velikonoce připomínají pomocí lidových tradic a obyčejů. Portál iDNES.cz přináší přehled vybraných fotografií.