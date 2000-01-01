náhledy
O víkendu si budou moct návštěvníci Strakovy akademie, sídla vlády, prohlédnout v její zahradě vozidla z 80. let minulého století, která používala Veřejná bezpečnost (VB) nebo tehdejší komunističtí vládní představitelé.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V limuzínách značky Tatra 613 - speciál měli komunističtí činitelé k dispozici například minibar. Luxusní auta byla také vybavena tachografem pro záznam jízdy.
Mezi lety 1979 a 1991 se těchto vozidel vyrobilo zhruba 135 kusů. Model 613 v dalších provedeních pak sloužil třeba i pro záchranáře a také pro policisty.
Tatra 613 ale obecně neměla u běžných obyvatel tehdejšího Československa dobrou pověst. Lidé si vůz většinou spojovali s nejvyššími a nenáviděnými zástupci komunistického režimu.
Podle kurátora výstavy Jiřího Mojžíše mělo speciální černý model ve velké oblibě hned několik tehdejších pohlavárů. „Ví se, že speciál používal chvíli i prezident Gustáv Husák,“ sdělil.
Součástí výstavy je také sanitka, kterou automobilka Tatra zkonstruovala z původní limuzíny 613.
Vozidlo bylo ve své době známé svou velkou rychlostí, avšak motor se nacházel vzadu. Pro záchranáře tak šlo o poměrně komplikovaný úkol, dostat pacienta do už tak malého prostoru za sedačkami.
„Výstava historických vozidel v zahradě Strakovy akademie se stala oblíbenou součástí Dnů otevřených dveří objektů Úřadu vlády. I letos chceme návštěvníkům nabídnout možnost nahlédnout do technické historie prostřednictvím automobilů značky Tatra a motocyklů JAWA z druhé poloviny minulého století, které neodmyslitelně patří k českému průmyslovému dědictví,“ sdělila vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.
Vystavené žluto-bílé vozidlo za socialismu patřilo jednotkám Veřejné bezpečnosti (VB). Ta vykonávala zejména roli pořádkové a kriminální policie.
Černou limuzínu používal i komunista Vasil Biľak nebo Milouš Jakeš. I kvůli tomu tak polistopadová vláda začala tyto vozy postupně nahrazovat.
Návštěvníci si budou moci v neděli poslechnout i komentovaný výklad k jednotlivým vozům, které Strakově akademii zapůjčilo RetroAutoMuzeum ze Strnadic na Benešovsku. Při této pravidelné výstavě se Úřad vlády pokaždé zaměřuje na jiné téma.
Bílý kabriolet Tatry 613 je mezi sběrateli považován za veliký unikát. Kopřivnická automobilka se poté od první poloviny devadesátých let snažila následně změnit celkovou vizáž modelu, výsledkem byl nový sportovní prototyp MTX Tatra V8 z roku 1991.
Tatra celkově vyrobila jen okolo deseti tisíc vozů, včetně všech modifikací, což v současnosti dodává automobilu na ceně u sběratelů.
„Je to sbírka vozidel, které byly určeny pro nejvyšší vládní garnituru v zemi. Od běžných modelů se lišily výbavou a bezpečnostními prvky,“ řekl v pátek Mojžíš, který pracuje i jako vládní řidič.
Limuzíny pro komunistické špičky se sice vyznačovaly zejména pohodlím, ale bez potíží dosahovaly i značně vysoké rychlosti.
Automobiloví restaurátoři se ale shodují, že kvůli slabé antikorozní ochraně je velice nákladné udržovat ikonické tatrovky v dobrém technickém stavu. Kvůli velmi malé dostupnosti náhradních dílů tak mnozí vlastníci vůz raději dají do muzea.
Česká Tatra se jako vozidlo pro VB nepoužívala tak často, jak by se mohlo na první pohled zdát. Největší a nejsilnější automobil v běžné službě u VB byl GAZ 24 Volha. Nejpočetnější pak byla ruská Lada model VAZ 2107, která se u policejních složek používala i v Sovětském svazu.
Výstava historických automobilů potrvá do neděle a je přístupná zcela zdarma od 10 do 18 hodin.
