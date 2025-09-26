|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Úřad vlády vystavuje limuzíny pohlavárů. I Husákovu tatru s minibarem
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...
Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem
Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....
Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...
Kryju tě, hlásí mi. Přebíjím zbraň a v uších buší krev. Jak vypadá drsný armádní výcvik
Z nízkého lesíku připomínajícího ruskou step se ozve štěkot samopalu. Vzduchem přiletí dýmovnice. „Kontakt!“ zaječí velitel a jednotka mužů a žen v maskáčích jde na zem. Reportér iDNES.cz vyměnil...
Nechci řešit emisní povolenky, zdůvodňuje Sovová z Luční boudy kandidaturu za Motoristy
V roce 2020 neúspěšně kandidovala za ODS do Senátu, teď to mediálně známá spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová zkouší do Poslanecké sněmovny jako dvojka kandidátky Motoristů. Důvod?...
V Berlíně demonstrovalo 50 tisíc lidí za Palestinu. Policie vyhlásila pohotovost
Přes padesát tisíc lidí v sobotu podle policie přišlo na demonstraci na podporu Palestinců v centru Berlína. Podle německých médií by mohlo jít o dosud největší propalestinskou demonstraci v německé...
Berlín chce po 35 letech jednoty všechna ministerstva. Scestné, odpovídá Bonn
Třicet pět let po znovusjednocení mají stále některá německá ministerstva své hlavní sídlo v Bonnu, někdejší metropoli spolkové republiky. To stojí podle kritiků státní rozpočet zbytečně miliony eur...
Generál odpovědný za drony byl vážně zraněn nožem. Skončil na operaci
Ředitel sekce zpravodajského zabezpečení armády Roman Hyťha skončil v pátek po napadení nožem v nemocnici. Informoval o tom dnes server Aktuálně.cz. Podle jeho zjištění na generála v restauraci či...
Státní firmy o sobě mlčí, zjistila analýza. Nejhůře dopadly zbrojovky a známý hotel
Utajené odměňování manažerů, neveřejné cíle a strategie i snahy odradit veřejnost od získávání informací. Takové jsou závěry analýzy 30 největších státních firem, jejichž chování ve vztahu k...
Je to peklo, kde zuří válka, řekl Trump o Portlandu. Další město, kam posílá armádu
Americký prezident Donald Trump schválil vyslání jednotek do města Portland na severozápadě Spojených států. Napsal to na síti Truth Social. Americký prezident tak dále rozšiřuje kontroverzní...
Vztahy Česka a Slovenska by se s Babišem zlepšily, myslí si Pellegrini
Politické vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem by se zlepšily, pokud by se novým českým premiérem po nadcházejících volbách v Česku stal Andrej Babiš. Řekl to v sobotu slovenský prezident Peter...
Pokud vyhraje ANO, nejlepší by byla jeho koalice s vládní stranou, míní ekonomové
Vítězem voleb se s nejvyšší pravděpodobností stane hnutí ANO Andreje Babiše. Podle analytiků z Oxford Economics je tedy klíčové, koho vezme vítězná strana do vlády, to totiž ovlivní směřování české...
Placené z Ruska? Moldavská komise z voleb vyškrtla dvě politické strany
Moldavská volební komise vyloučila z nedělních parlamentních voleb proruské strany Velké Moldavsko (Moldova Mare) a Srdce Moldavska kvůli podezření z nelegálního financování. Volební komise oznámila,...
Pronájem komerčních prostor v samotném centru Prostějova
Kramářská, Prostějov
9 000 Kč/měsíc
Čína zvládá výpadek exportu do USA lépe, než se čekalo. Boduje v Indii i Africe
Čínský export do světa je navzdory americkým clům stále silný. Zemi se daří vyvážet zboží do Indie, Afriky či jihovýchodní Asie, proto i čínský obchodní přebytek momentálně dosahuje na rekordních 1,2...
Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně
Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku v sobotu zemřeli dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do...