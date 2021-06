Fotografka MF DNES Anna Vavríková v sérii unikátních fotografií přináší příběhy některých z těch, kterým tornádo vzalo vše. Helena a Vojtěch z Lužic musí zdemolovat podkroví jejich domu. Helenin syn s vnukem k nim často jezdí, tentokrát ale měli volno, a tak odjeli do Rakouska na výlet. Na návštěvu k babičce měli přijet hned další den. Malý vnouček vždy spává v cestovní postýlce právě v podkroví. Helena s hrůzou v očích přemýšlela, jak by to dopadlo, kdyby syn s vnukem přijeli tak jako obvykle a vnuk by v té postýlce spal. Postýlka byla totiž kompletně probodaná a potrhaná od střepů z oken. (26. června 2021)

Autor: Anna Vavríková, MAFRA