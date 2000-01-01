náhledy
Přesně před rokem Česko zasáhly povodně. Záplavy způsobily intenzivní deště hlavně v Jeseníkách a Beskydech, dokonce padl rekord nejvyššího denního souhrnu srážek. Škody se nakonec vyšplhaly na 70 miliard korun, sedm lidí zemřelo. Reportéři a fotografové iDNES.cz se vypravili na nejvíce zasažená místa a zaznamenali, jak se za uplynulý rok změnila.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Obyvatele zatopeného Přívozu, kam se voda dostala po protržení hráze poblíž soutoku Odry s Opavou evakuovali hasiči v člunech až ke kruhovému objezdu na ulici Slovenská, kde vytvořili provizorní sběrné středisko, odkud evakuované odváželi dál. Po opadnutí vody se na silnici vrátily automobily.
Autor: Adolf Horsinka, koláž iDNES.cz, MAFRA
Povodně 13. až 15. září 2024, které jen na Jesenicku způsobily stamilionové škody, se podepsaly i na lidských životech. Celkově mají zářijové záplavy sedm obětí. První byla seniorka z Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku, poté co řeka strhla část jejího domu. Nedávná analýza pak DNA potvrdila, že ostatky nalezené letos v dubnu u Glucholaz v Polsku patří dvaačtyřicetiletému muži z Lipové-lázní na Jesenicku, který byl pohřešován od poloviny loňského září.
Autor: Alexandr Satinský, koláž iDNES.cz, MAFRA
V úseku Písečná – Mikulovice nastal při povodni sesuv, řeka Bělá tak zpřetrhala nejen silnice, ale i železnice a tamní obyvatelé se na nějakou dobu ocitli bez spojení se světem. Pitnou vodu a potraviny jim musely dopravovat armádní vrtulníky. Zatímco vlakem se například obyvatelé Písečné do Mikulovic ještě stále nesvezou, silnice jsou již většinou sjízdné. Některé úseky stačilo vyztužit a opravit, jiné bylo potřeba vybudovat úplně znovu.
Autor: Alexandr Satinský, koláž iDNES.cz, MAFRA
Opraveno, uklizeno. Jen se základními věcmi večer před vystoupením řeky Opavy z břehů opouštěli své domovy lidé ze Sadové ulice v Opavě. Následky povodně byly v jedné nejníže položených ulic města ničivé, po návratu domů museli její obyvatelé vyklidit zničený nábytek, spotřebiče, oblečení i osobní věci. Bahno v mnohých domech dosahovalo do půli lýtek. Obnova trvala dlouhé měsíce, dnes ulice žije běžným životem.
Autor: koláž iDNES.cz, MAFRA
Infrastruktura obnovena. Zcela pod vodou zůstala také jihovýchodní část Opavy v okolí výpadovky na Ostravu. Pro celou Opavu, jež byla jedním z nejzasaženějších měst, povodeň znamenala v součtu více než miliardovou škodu. Jen na silnicích ve správě města, chodnících, cyklostezkách, veřejných prostranstvích a parcích ji město vyčíslilo na 56 milionů. Školy a školky nahlásily dalších 117 milionů a například Slezský fotbalový klub 40 milionů. Základní infrastruktura je už z drtivé většiny obnovená.
Autor: koláž iDNES.cz, MAFRA
Nový život. Pro Zátor a jeho místní část Loučky na Krnovsku povodeň mimo jiné znamenala čtrnáct demolic obytných domů. O svůj dům mimo jiné přišli i manželé Doričákovi. Teď už na jeho místě stojí nová stavba.
Autor: Alexandr Satinský, koláž iDNES.cz, MAFRA
Stopy po loňské zářijové povodni jsou v Široké Nivě na Bruntálsku stále zřetelné. Velká voda tam strhla mosty, zničila cesty, plynové i elektrické vedení. K zemi muselo jít 14 objektů, z toho dva rodinné domy. Katastrofa zasáhla ve větší nebo menší míře většinu z více než pěti set obyvatel vesnice. Mnozí nebyli pojištění. Patří k nim například Zdeněk Kováč. Společně se sestrou obývá dvojdomek, který se jim podařilo z velké části opravit. Obec čeká na dotace z programu Živel 1 na zásadní opravy.
Autor: koláž iDNES.cz, MAFRA
Brantice patřily při loňských záplavách k nejpostiženějším obcím na Brntálsku. Velká voda tam způsobila škody skoro v každé domácnosti. Například Štěpánkovy z brantické části Radim vytopila opakovaně říčka Karasovka. „V devadesátém sedmém to bylo horší. Zvládli jsme to, ale co bude příště, nevíme,“ říká Petr Štěpánek.
Autor: Alexandr Satinský, koláž iDNES.cz, MAFRA
Zničená trať. Mezi Opavou a Hlučínskem ani rok po povodni nejezdí vlaky. Voda tam zcela zničila zhruba půlkilometrový úsek mezi Opavou a Malými Hošticemi a strhla i železniční most. Opravovat se nebude, Správa železnic na místě chystá stavbu zcela nové estakády. Vlaky vyjedou nejdříve za dva roky.
Autor: koláž iDNES.cz, MAFRA
Šumperská ulice v Jeseníku-Bukovicích se stala symbolem ničivých zářijových povodní. Rozbouřená řeka Bělá v jediném okamžiku vzala domovy řadě tamních obyvatel, jako například Pavlu a Honzovi Harazinovým. Jejich dům s červenou fasádou voda zbourala jako domeček z karet a vše odnesl proud. „Všechny ty trosky skončily v našem domě a dokonaly obraz zkázy,“ krčí rameny Kamil Böhm, jehož dům stejně jako sousedův, ačkoliv je voda poničila, zůstal stát (loňský snímek, za bratry Harazínovými v pozadí). Tyto domy však následně čekala demolice, takže dnes je na místě jen holá pláň.
Autor: Alexandr Satinský, koláž iDNES.cz, MAFRA
Lidé uprostřed katastrofy. Otřesení obyvatelé Mikulovic na Jesenicku stojí tváří v tvář následkům povodní. Řeka Bělá se tady při ničivé povodni rozlila, místy si dokonce našla nové koryto. Brala s sebou zahrady, bořila domy. Mnoho místních přišlo o majetek, mnoho jich hasiči evakuovali. Na místech, kde stávaly domy, je dnes jen plocha vysypaná hlínou nebo kamením. Lidem, kteří přišli o své domovy, zbyly jen oči pro pláč.
Autor: koláž iDNES.cz, MAFRA
S neuvěřitelnými 62 tisíci tun odpadu bojoval po povodni Krnov. Jeho úklid a svoz stál 45 milionů korun, obří provizorní skládka tam vznikla například na ploše bývalé slévárny. O dvě třetiny tam objem povodní zničených věcí zmenšoval speciální drtič, na uložení veškerého materiálu na skládkách i přesto padlo dalších 51 a půl milionu korun. Dnes už je uklizeno.
Autor: koláž iDNES.cz, MAFRA
Několik týdnů loni lemovaly Mostní ulici v Opavě hromady zničeného nábytku, elektroniky a dalšího vybavení vyplavených domácností. Lokalita patřila k nejpostiženějším ve městě, povodeň tam postihla desítky domácností. Dnes pohromu v ulici připomínají už jen čáry na některých fasádách, které ukazují, kam až voda před rokem vystoupala.
Autor: koláž iDNES.cz, MAFRA
V Ostravě se vylila i říčka Porubka protékající od Vřesiny Porubou. Následně se vlévá ve Svinově do Odry. Část obyvatel, žijících poblíž toku byla evakuována, za manželskou dvojicí, která odvoz odmítala, tehdy vyrazil i ostravský primátor, aby je přemluvil.
Autor: Adolf Horsinka, koláž iDNES.cz, MAFRA
Moravská apokalypsa. Říčka Bělá strhla v obci Česká Ves poblíž Jeseníka všechno, co jí přišlo do cesty. Dostala se do míst, kde ji ani v roce 1997 lidé nezažili. Hladina do výšky dvou metrů zaplavila i centrum Jeseníku a zůstalo po ní půl metru bahna. Na snímku jeden z domů v České Vsi, který podobně jako desítky objektů v Písečné, Zátoru, Široké Nivě či Mikulovicích čekala prohlídka statika a následný verdikt, zda je půjde opravit, zbourat částečně nebo zcela. V takovém případě dostaly na fasády zlověstný kříž.
Autor: koláž iDNES.cz, MAFRA
Povodně, které vloni v září odřízly sever Olomouckého kraje od zbytku světa, přinesly zkázu, která na Jesenicku neměla obdoby. Podle údajů ČHMÚ za záplavami stojí i fakt, že během soboty 14. září roku 2024 padl 127 let starý rekord v objemu srážek za den. Jen v Jeseníkách napršely extrémní objemy kolem 300 milimetrů srážek na řadě míst, v Adolfovicích (na snímku) to bylo dokonce 337 milimetrů za den. Co to mělo za následky, ukazuje i snímek rozbořeného stavení Jiřího Ovíska z Adolfovic na Jesenicku.
Autor: Alexandr Satinský, koláž iDNES.cz, MAFRA