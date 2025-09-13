OBRAZEM: Rok od povodní. Podívejte se, jak dnes vypadají nejvíce zasažená místa

Přesně před rokem Česko zasáhly povodně. Záplavy způsobily intenzivní deště hlavně v Jeseníkách a Beskydech, dokonce padl rekord nejvyššího denního souhrnu srážek. Škody se nakonec vyšplhaly na 70 miliard korun, sedm lidí zemřelo. Reportéři a fotografové iDNES.cz se vypravili na nejvíce zasažená místa a zaznamenali, jak se za uplynulý rok změnila.
Už je to rok, co Česko zasáhly povodně. Celkové škody se vyšplhaly na 70... Obyvatele zatopeného Přívozu, kam se voda dostala po protržení hráze poblíž... Povodně 13. až 15. září 2024, které jen na Jesenicku způsobily stamilionové... V úseku Písečná – Mikulovice nastal při povodni sesuv, řeka Bělá tak zpřetrhala... Opraveno, uklizeno. Jen se základními věcmi večer před vystoupením řeky Opavy z... Infrastruktura obnovena. Zcela pod vodou zůstala také jihovýchodní část Opavy v... Nový život. Pro Zátor a jeho místní část Loučky na Krnovsku povodeň mimo jiné... Stopy po loňské zářijové povodni jsou v Široké Nivě na Bruntálsku stále... Brantice patřily při loňských záplavách k nejpostiženějším obcím na Brntálsku.... Zničená trať. Mezi Opavou a Hlučínskem ani rok po povodni nejezdí vlaky. Voda... Šumperská ulice v Jeseníku-Bukovicích se stala symbolem ničivých zářijových... Lidé uprostřed katastrofy. Otřesení obyvatelé Mikulovic na Jesenicku stojí...

