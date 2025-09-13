|
OBRAZEM: Rok od povodní. Podívejte se, jak dnes vypadají nejvíce zasažená místa
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...
Japonsko sužuje fenomén hikikomori. Rodiny tají, že se jich týká, líčí japanoložka
Ve zdraví se dožívají vysokého věku, myslí víc na druhé než na sebe, jsou pověrčiví, a i kdybyste se s nimi chtěli pohádat, pořád se usmívají. O Japoncích a Japonsku poutavě vypráví Denisa Vostrá,...
Začala se stánkem s bagetami na nádraží. Tam začal příběh sítě vyhlášených lahůdek
Dvě desítky poboček, přes 30 let historie, více než 400 zaměstnanců. Libeřské lahůdky se rozjely z nádražního stánku s bagetami ve velký rodinný byznys. Příběh paní Šindelářové a její firmy má pro mě...
Lidský špunt. Vyfotil nápor běženců na bránu Evropy, pak dostal zásah slzákem
Celá Evropa před deseti lety sledovala příliv uprchlíků přes Balkán. Největší drama se odehrávalo na hranicích Srbska a Maďarska, kde tlačenici u vstupu do Evropské unie dokumentoval český fotograf...
Podzim mění zájem cestovatelů. Odklánějí se od moře a touží po exotice
Podzimní zájem Čechů letos zaznamenal pár nečekaných zvratů. Propadla Amerika a naopak se v prodejích vyšvihlo Japonsko. Jiné trendy zůstávají stabilní: zkraje podzimu dominují evropská města, v...
Rok od povodní: rány se nehojí. Obnova obcí je pomalá, zoufají si lidé na Jesenicku
Rok po povodních, které loni v září zasáhly Jesenicko a část Šumperska, zůstávají v obcích i městech stále patrné stopy živelní pohromy. Přestože se podařilo obnovit základní infrastrukturu, řada...
Anonym znovu hrozí otrávením balené vody. Panika není na místě, uklidňuje policie
Policie podruhé v tomto týdnu prověřuje výhrůžku neznámého pachatele o otrávené vodě v Česku. Kde přesně by lahve s vodou obsahující jedovatý ricin měly být, pisatel výhrůžky podle policistů neuvedl,...
Víkend bude na východě země ve znamení vydatných dešťů. Hrozí i silné bouřky
V sobotu a neděli můžeme podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) očekávat vydatné srážky s bouřkami, a to především na východě území České republiky. Na východě Moravy a ve...
Demonstrace proti migraci, premiérovi a za Kirka se zúčastnilo v Londýně přes 100 tisíc lidí
V Londýně se přibližně 110 000 lidí sešlo na protiimigrační demonstrace s názvem Unite the Kingdom (Spojme Království) organizované krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. Protestující...
Prezidenti mě tu nemají rádi, říká český byznysman v Kyjevě. Armádě dává miliony
Jedním z nejvlivnějších byznysmanů na Ukrajině je Čech. Tomáš Fiala v rozhovoru pro iDNES Premium vypráví o vlastnictví médií, bojích se Zelenského administrativou, mizejícím vlivu oligarchů i své...
Z Nuslí zmizela malba dívky pod ukrajinskou vlajkou. Nahradila ji nová fasáda
Nástěnná malba s dívkou, která se symbolicky schovává pod ukrajinskou vlajkou na soukromé budově v Praze 4, kvůli rekonstrukci fasády zmizela. Malba, která pro mnoho místních a hlavně pro mnoho...
Uvalte sankce na Rusko. Jinak plýtváte mým časem, urguje Trump NATO
Americký prezident Donald Trump je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud tak učiní všechny státy NATO a přestanou kupovat ruskou ropu. Válka pak skončí rychle, napsal na sociální síti Truth...
Polsko bylo kvůli ruským dronům v pohotovosti, stíhačky vzlétly i v Rumunsku
Polsko s pomocí NATO dnes nasadilo vrtulníky a bojové letouny na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu kvůli preventivní operaci, jejímž důvodem byla hrozba ruských dronů nad...