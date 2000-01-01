Předvolební kampaně plné emocí, demise vlády i jmenování nové, Babišovy slzy ve Sněmovně, návraty známých tváří i okamžiky, které změnily další směřování stran. Rok 2025 byl v politice mimořádně turbulentní a plný symbolických gest – včetně zdvižené pravačky nebo „polibku smrti“ od bývalého prezidenta. Připomeňte si klíčové události roku na nejlepších snímcích fotografů iDNES.cz.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V březnu vyrazil z Malostranského náměstí do Sněmovny průvod poslanců a poslankyň v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho stává tradice. (11. března 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lídr tehdy ještě opozičního hnutí SPD Tomio Okamura podepsal memorandum o spolupráci pro volby do Sněmovny s představiteli menších uskupení Svobodní, Trikolora a PRO. (21. března 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Piráti odstartovali svou dvouměsíční kampaň k bydlení „Kde domov tour” na Nákladovém nádraží Žižkov. Na snímku jsou Ivan Bartoš, Zděnek Hřib a Olga Richterová. (23. dubna 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Lubomír Zaorálek (SOCDEM) s Jiřím Paroubkem (ČSSD) slavili Svátek práce na Střeleckém ostrově v Praze. Ten ale patřil nejen komunistům a sociálním demokratům, ale také anarchistům. Ti si mimo jiné přinesli i palestinské vlajky a v odpoledních hodinách vyrazili na průchod Prahou. (1. května 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Prezident Petr Pavel přijal šéfy parlamentních stran k jednání o bezpečnosti. Andrej Babiš a Karel Havlíček (ANO) kritizovali navyšování výdajů na obranu nebo stav armády. (15. května 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Stála na nádvoří Pražského hradu, usmívala se a odpovídala na dotazy novinářů. Budoucí ministryni spravedlnosti Evu Decroix v tu chvíli nerozhodil ani vítr, který si jí během brífinku opíral do vlasů. (9. června 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Členové a příznivci STAN a Mladých Starostů se 24. července sešli ve Stromovce. Společně si zaběhali, pak následovalo grilování. Vít Rakušan běžel taky, ale stěžoval si na poraněný sval (z předchozího volejbalu). Krom něj na akci dorazila například také Věra Kovářová.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vít Rakušan oslavil desetileté výročí mladých Starostů. (25. července 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Piráti sezvali a přivezli své příznivce (spíš členy) a novináře k Jezeru Konětopy. Zde předvedli svůj merch, trochu zablbli a natočili podcast. Zdeněk Hřib a Ivan Bartoš odpovídali na otázky influencera a stand-up komika Big Daddy Mikkyho. (26. července 2025)
Autor: PETR TOPI?, MAFRA
Karel Havlíček (ANO) pozval příznivce na grilovačku. Konala se na plácku Lodžská u Centra Krakov. Přišly vyšší desítky lidí. Kandidát jim servíroval pivo, limo, opékaly se buřty. Byť jsou na některých fotkách vidět ceny na vývěsce, nic za to v tomto případě hosté neplatili. Vše na náklady ANO, započítané do kampaně. (29. července 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Voliče se strany snažily nalákat k volbám různě - hnutí ANO například závodem v dračí lodi. Přestože Alena Schillerová seděla v Račicích-Pístovicích v dračí lodi poprvé, pustila se do toho s odhodláním. (2. srpna 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
„V životě jsem v tom neseděla,“ hlásila hned po příchodu na břeh rybníku Alena Schillerová. Instruktorka ji do toho na souši rychle zasvětila. (2. srpna 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Předvolební kampaň Pirátů pokračovala vodáckou akcí Pokecej a pádluj. Piráti se vydali na řeku Sázavu z Kácova k Českému Šternberku, na palubě seděl lídr kandidátky Ivan Bartoš. (3. srpna 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Filip Turek s místním týmem vyrazil na Barum Rally. Odpoledne strávil na přehlídce veteránů u místního zámečku. Původně tým avizoval, že pojede na místě spolujezdce v Rolls-Royce s číslem 12. Nakonec z vyjížďky sešlo. (15. srpna 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Předvolební kampaň rozjelo také hnutí Stačilo! Jana Maláčová agitovala na metru Rajská zahrada u Alberta. Na rozdíl od předchozích dnů, kdy začali s kampaní rozdáváním koláčů, zvolila raději jablka. (19. srpna 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Teď jde opravdu o všechno. Koalice Spolu odstartovala horkou fázi kampaně. Předseda ODS Petr Fiala varoval, že se po volbách její hlavní soupeř - předseda ANO Andrej Babiš - spojí s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou a lídrem SPD Tomiem Okamurou. (20. srpna 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Největší zemědělskou a potravinářskou akci v Česku Země živitelka v Českých Budějovicích tradičně navštěvují lidé zajímající se o zemědělství, ale také politici vládních a opozičních stran. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš naléval a přiťukával si s lidmi becherovkou. Setkal se s Martinem Kubou, tehdy ještě z ODS. (21. srpna 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na zahrádce pivnice Žerno mezi paneláky na pražském sídlišti Prosek se sešli podporovatelé lídryně Stačilo! Jany Maláčové, která se snaží oslovit voliče na debatách v pražských hospodách. A není na to sama. S kampaní jí pomáhá i Matěj Stropnický, s nímž v dřívějších volbách tvořila „hustou dvojku“. (2. září 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Šéf PRO Jindřich Rajchl dostal požehnání při mši za zavražděného konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. (16. září 2025)
Autor: MAFRA
Piráti zamířili při kampani mezi lidi. Na smíchovském nádraží rozdávali Zdeněk Hřib, Ivan Bartoš a Olga Richterová letáky. (24. září 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Hnutí ANO mělo mezi svými příznivci seniory i děti. Andrej Babiš při kampani dlouhodobě zmiňoval důchodové reformy, migrační pakt i odměňování pedagogů.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Mezi účastníky předvolebních setkání hnutí ANO se našlo několik odpůrců Andreje Babiše. Potopit se jim ho sice podařilo, o několik měsíců později však ve volbách uspěl.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před volbami do Sněmovny Babiš řešil kauzu Čapí hnízdo. I přes tento tlak sesbíral dostatečné množství hlasů, aby později zvítězil.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se vytasil s vlastním merchem. Značka Sorry jako, pojmenovaná po jeho zlidovělé hlášce, nabízí oblečení a doplňky s jeho citáty i monogramem AB – od triček přes mikiny až po čepice. Další předměty z akcí, které na nich rozdával, si oblíbili mladí i senioři.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Andrej Babiš ve svých politických začátcích rozdával voličům koblihy. Letos ale změnil sortiment a příznivcům dával Kostelecké uzeniny.
Autor: PETR TOPIC, MAFRA
Předměty z předvolební kampaně hnutí ANO nosí i ti, kteří svůj hlas do volebních uren ještě vhodit nemohou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hnutí ANO přišli podpořit hlavně senioři. Hnutí totiž oznámilo, že když bude v příští vládě, vrátí penzistům, kteří si spořili a dostávali k tomu příspěvek státu, peníze, o které přišli, protože neměli naspořeno alespoň pět let před změnou podmínek prosazených vládní koalicí.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Hospodskou kampaň zakončila Jana Maláčová v pivovaru Cobolis na pražském Ládví. Podpořil ji také bývalý prezident Miloš Zeman, který uvedl, že sjednocení levice v Česku vítá. (2. října 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Bývalý prezident Miloš Zeman odevzdal svůj hlas ve sněmovních volbách. Podpořil Stačilo! a do volební místnosti ho doprovodila středočeská lídryně tohoto hnutí Jana Bobošíková. Na místě Zeman omylem s občankou podal komisi i kartičku pojištěnce. Problém měl také dosáhnout z vozíku obálkou do urny. Na závěr pozval Bobošíkovou „na drink“. (3. října 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Motoristé se při své premiéře v parlamentních volbách dostali do Sněmovny. Po sečtení téměř všech okrsků získali 6,8 procenta hlasů a 13 mandátů. Slavilo se ve velkém. (4. října 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Motoristé sobě vedení Petrem Macinkou (vpravo) se dostali do Sněmovny. Podnikatel Richard Chlad je s výsledkem spokojený, přestože očekával dvouciferné číslo. (4. října 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Hnutí ANO sledovalo výsledky sněmovních voleb tradičně na pražském Chodově. Andrej Babiš slavil vítězství již při příjezdu. (4. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Z reproduktoru zněla italská píseň Sarà perché ti amo, která se pro něj stala symbolem těchto voleb. (4. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Hnutí ANO slaví vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR. Získalo 34,5 procenta hlasů a 80 křesel v dolní komoře. (4. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Z horního patra volebního štábu, které je vyhrazeno pro zástupce hnutí, se po příjezdu Andreje Babiše ozývalo „bravo“ a „nádhera“. Lidé při jeho příchodu tleskali a zpívali italský hit. (4. října 2025)
Autor: FOTO : MAFRA Ladislav Krivan, MAFRA
„Betynu jsem nevzal,“ smál se ve volebním štábu lídr hnutí ANO ve Středočeském kraji Karel Havlíček. Betyna, jeho pes, se stala velkou součástí kampaně, objevovala se i na některých propagačních předmětech. (4. října 2025)
Autor: FOTO : MAFRA Ladislav Krivan, MAFRA
Vyjednávání o nové podobě vlády se rozeběhlo už krátce po sečtení volebních hlasů. Šéf vítězného ANO Andrej Babiš v sobotu večer u sebe doma v Průhonicích přijal zástupce Motoristů sobě – Petra Macinku a Filipa Turka – a poté lídra SPD Tomia Okamuru. (4. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Předseda Motoristů Petr Macinka by byl skvělým ministrem životního prostředí, pochválil kolegu jen několik dnů po volebním úspěchu čestný předseda a poslanec Motoristů Filip Turek. (4. října 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po volbách zamávala osudem Filipa Turka kauza s jeho údajnými výroky na sociálních sítích. Policie je začala prověřovat jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu. (4. října 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek v říjnu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. (18. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicáté narozeniny. Na oslavu dorazil také předseda strany Petr Macinka. (18. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Přísaha Roberta Šlachty ostře kritizuje závěry kontroly Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) z listopadu 2025, který jí vystavil pokutu 70 tisíc za netransparentní financování kampaní v loňském roce. (4. října 2025)
Autor: Petr Lundák, MAFRA
Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě demisi vlády od premiéra Petra Fialy. (6. listopadu 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V bouřlivé atmosféře dorazili k památníku 17. listopadu na Národní třídě Motoristé v čele s předsedou Petrem Macinkou. Filipa Turka vítaly nápisy: „Nácek nám nebude krást svátek“ a obří ryk. (17. listopadu 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozplakal, když mluvil ve Sněmovně o svém nemocném synovi. Líčil, jak jeho syna zneužili a pak odkopli. (27. listopadu 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura svolal na žádost 92 poslanců pěti stran budoucí opozice mimořádnou schůzi Sněmovny na téma objasnění střetu zájmů Andreje Babiše. Ten poslancům připomněl, že je s prezidentem Petrem Pavlem domluven na tom, jak bude při řešení tohoto problému postupovat. (27. listopadu 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě navržené kandidáty na ministry budoucí vlády, mezi nimi i Otu Klempíře (Motoristé sobě), kandidáta na ministra kultury. (8. prosince 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Končící premiér Petr Fiala uznal, že měl možná více jezdit mezi lidi, jako chyby zmínil také agendu školství či nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. Členové kabinetu v demisi, Petr Hladík a Eva Decroix, si poslední schůzi užili lépe. (10. prosince 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident republiky Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval členy vlády České republiky. (15. prosince 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA