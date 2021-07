OBRAZEM: Očkování na Chodově začalo, stačí přijít a vystát frontu

V Praze se otevřela dvě nová očkovací centra, kam není nutné se registrovat předem. Z nákupního centra Westfield Chodov odešlo v úterý více než 600 nově očkovaných, na hlavním nádraží to bylo 240 lidí. Některé hnala touha po návratu do „normálního“ života, jiné zas po novém iPhonu či teniskách. Jak to první den fungování vypadalo ve frontách na očkování na Chodově, se podívejte ve fotoreportáži iDNES.cz