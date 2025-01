OBRAZEM: Ničivé povodně i politická klání. Podívejte se na události roku

Do davu v New Orleans najelo auto. Zemřelo nejméně deset lidí

V americkém New Orleans na populární ulici Bourbon Street najelo do lidí vozidlo. Nejméně 10 lidí zemřelo, dalších 30 je zraněných, uvedlo město. Podle policie řidič zřejmě najel do davu úmyslně....