náhledy
Ledovka v úterý sevřela Česko. Problémy hlásí železnice či městská doprava. Záchranáři už ošetřili desítky lidí. Problémy dělají hlavně zmrzlé chodníky. Situace v Jihlavě.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Pražská záchranka do 8. hodiny ranní ošetřila na 50 lidí. Nejčastěji šlo o pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Takhle to ráno vypadalo na pražském Zličíně. Cesta od zástavby domů k metru trvala delší dobu než obvykle.
Autor: Vítězslav Bureš, iDNES.cz
Do ulic vyrazily sypače a pluhy. Problémy byly hlavně na chodnících. Snímek z Prahy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
I v Plzni museli lidé volit opatrnou cestu podél chodníků. Lepší bylo chodit v namrzlém sněhu.
Autor: Martin Polívka, MF DNES
Kvůli ledovce neodjela ve středních Čechách velká část příměstských a regionálních autobusových linek.
Autor: Tomáš Brych, iDNES.cz
Řidiči se ráno setkávali s namrzlými okny svých aut. Škrabka a smetáček se hodily.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
