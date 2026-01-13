OBRAZEM: Ledovka sevřela Česko. Lidé padali, zdravotníci měli desítky výjezdů

|
Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta
Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...
Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny
Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...
Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě
Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...
Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek
V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...
Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody
Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....
USA zmrazí víza pro občany 75 zemí. Jsou mezi nimi Rusko, Írán nebo Egypt
Americké ministerstvo zahraničí pozastaví vyřizování víz pro občany 75 zemí, včetně Ruska, Íránu, Brazílie či Somálska, uvádí Fox News s odvoláním na americké ministerstvo zahraničí.
„Okamžitě opusťte Írán.“ USA vyzvaly své občany k evakuaci, vylidňují také základny
USA vyzvaly své občany v Íránu, aby tuto zemi okamžitě opustili, a doporučily jim odjet do Turecka nebo Arménie. Washington rovněž kvůli možné hrozbě íránského útoku preventivně stahuje část...
Babiš je rukojmí extremistů, řekl Rakušan. Kritizoval i „trafiku“ pro Turka
Druhým den pokračuje jednání před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše. Koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě, který se opírá o většinu 108 poslanců ze 200, by ji měl hladce získat. „Tahle...
Hladík napodoboval Klause. V jájínkovství nejste tak dokonalý, řekl Macinkovi
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše nešetřil ostrými slovy na její adresu. „Vláda proruské SPD a dětinských Motoristů si vodí...
Najel autem do lidí, jeden člověk zemřel. Soud seniora zprostil viny
Okresní soud v Náchodě ve středu zprostil viny čtyřiasedmdesátiletého muže v případu vážné nehody z předloňského července. Tehdy řidič s vozem BMW v centru Nového Města nad Metují srazil chodkyni na...
To nejméně efektivní, co kdy dělala. Práce ve Sněmovně Šichtařovou už znechutila
Poslankyně za SPD Markéta Šichtařová si stěžuje na fungování Poslanecké sněmovny, kde se podle ní neřeší zákony, které by mohly pomoci lidem. „Neodhlasovalo se naprosto nic, co by se týkalo něčeho...
Místo práce v Rusku přímo do války. Bývalá učitelka verbuje muže z Blízkého východu
Bývalá ruská učitelka Polina Azarnychová láká přes Telegram muže ze Sýrie, Jemenu či Egypta do ruské armády. Slibuje jim velké peníze a bezpečnou práci v Rusku. Ve skutečnosti ale cizinci po...
Bude jasnější důkaz. Kamery revizorům připne i dopravní podnik v Praze
Po středočeských linkových spojích budou revizoři disponovat přenosnými minikamerami také v pražské MHD. Opatření má přispět k transparentnosti práci kontrolorů a pomoci při vyšetřování incidentů....
Vraždil a pak utíkal z Bohnic. Soud změnil muži léčení na detenci
Muži, který v nepříčetnosti zavraždil jiného, další lidi napadl a poté dvakrát utekl z pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, ve středu změnil soud ochranné léčení na zabezpečovací detenci....
Přes zachránce jsem jel jak kamenný blok v Egyptě. Jeskyňář líčí cestu z podzemí
V sobotu ráno coby dobrovolný hasič odklízel stromy. O pár hodin později si při bádání v jeskyni v Moravském krasu nešťastnou náhodou zlomil nohu a uvázl na téměř 22 hodin v podzemí. Nyní je...
Hajlování, exhibicionismus... Německo řeší skandál u výsadkářů, padly tresty
Německá armáda kvůli skandálu u výsadkářů ze základny na západě země propustila zatím devět vojáků. U dalších čtyř zahájila proces, který by měl k propuštění vést. Po neveřejném zasedání branného...
Spojenci posilují obranu Grónska. Macron varuje před bezprecedentními událostmi
Pokud bude narušena suverenita evropské země a spojence, rozpoutá to bezprecedentní sled událostí, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Narážel tím na americký zájem o získání Grónska...