Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého vzduchu se studeným. Podívejte se, jak krémově bílá peřina zahalila horská údolí a proměnila je v pohádkové krajiny.
Autor: Josef Král - FB Král Šumavy
Pro pozorování inverze jsou nejlepší podmínky na podzim a v zimě, kdy je na horách často tepleji než v nížinách.
Autor: Jiří Albrecht
Podle meteorologů se inverze nejlépe pozoruje z bezlesých vrcholů, avšak i pohled z údolí nabízí často dechberoucí podívanou s dávkou mystična.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Magická oblačnost se často rychle rozpouští už po východu slunce, zejména v nižších oblastech. Ideální je proto vyrazit na pozorování brzy ráno.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Samotná teplotní inverze je podle meteorologů založená na tom, že teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Avšak žádná inverze není stejná. Stačí jiná teplota vzduchu, síla větru či intenzita světla, a hned se oblačné vlny přelévají rychleji, pomaleji či se výrazně kupí na menší ploše.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Pro inverzi je důležité také hra světla. Obzvláště krásnou podívanou slunce pomáhá vytvářet jak při svém východu, tak i západu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nakupená inverzní mlha zaplnila celé údolí a dobývá se až k horskému městu v dálce.
Autor: Libor Čihák Junior
Večerní červánky ještě více podtrhují fantaskní pohled na jev zvaný inverze.
Autor: Libor Čihák Junior
Šumavská vesnice Hojsova Stráž se díky inverzi proměnila v obec, která leží u velkého iluzorního jezera. Na snímku je i zalesněná hora Velký Ostrý.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Z divokého mlžného moře mlhy vystupuje prastarý hrad Kašperk.
Autor: Josef Král - FB Král Šumavy
Inverze nad vrcholky Jeseníků. Nejvyšší moravské pohoří nabízí skvělé podmínky pro fotografování inverzní oblačnosti.
Autor: Wiesław Sikorenko
Velkolepý pohled poskytuje také Kralický Sněžník.
Autor: Wiesław Sikorenko
Velmi fotogenický je pak tradičně hřeben Hrubého Jeseníku, konkrétně okolí Pradědu – například vyhlídka u Petrových kamenů nebo vrchol Vysoké Hole.
Autor: Wiesław Sikorenko
Vrchol Vysoké Hole při západu slunce. Jako by docházelo k odlivu moře.
Autor: Wiesław Sikorenko
Z Vysoké Hole je k vidění i masivní vodopád.
Autor: Wiesław Sikorenko
Meteorologové předpokládají, že inverzi bude možné v horách pozorovat i v příštím týdnu, přičemž nejspíš přibude i sníh.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES