Ukrajina v obrazech: útěk z bojů, nový život v podzemí i loučení na hranici

Uprostřed bojů se nerodí jen zkáza. Na Ukrajině vzniká také nový život. Protiletecké kryty se dočasně proměnily v provizorní porodnice.

Ukrajinu kvůli ruské invazi opustily statisíce uprchlíků, drtivá většina z nich míří do států Evropské unie. Jen do Česka denně kvůli válce dorazí na pět tisíc lidí. Takto to vypadá na ukrajinsko-slovenském hraničním přechodu.

Uprchlíci na hraničních přechodech Ukrajiny se státy EU čekají až desítky hodin v mrazech a bez přístřeší. Užhorod (27. února 2022)

Od zahájení ruské invaze na Ukrajině přišlo do Polska přes 450 tisíc uprchlíků, někteří z nich čekají na hranici i 60 hodin. Vyzvedávají si je příbuzní, mnoho jich pokračuje dále. Podívejte se, jak to vypadalo na nádraží v polském Přemyšli, které je vzdálené 12 km od polsko-ukrajinských hranic.

Situace na polsko-ukrajinské hranici na nádraží v Přemyšlu. Tisíce lidí sem každý den dorazí přes hranice. Vyzvedávají si je příbuzní, mnoho jich pokračuje dále. (2. března 2022)

Ukrajinští uprchlíci s sebou do bezpečí berou i své domácí mazlíčky. Nejedná se ale vždy o psy, mezi zvířaty se objevil i jeden křeček.