Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou momentálně vybírat všichni občané EU bez ohledu na to, zda jejich země euro přijala, či nikoliv, tedy i Češi. Designéři si vybírali mezi ptactvem a vodními toky a evropskými osobnostmi.
Autor: Evropská centrální banka
Designéři se museli svými návrhy vejít do poměrně pevně daných mantinelů. Například ve variantě A, tedy v evropských osobnostech je na pětieurové bankovce kromě operní pěvkyně Marie Callasové, které patří přední strana, na zadní straně výjev pouličních performerů.
Autor: Evropská centrální banka
Na desetieurovce je z evropských osobností skladatel Ludwig van Beethoven.
Autor: Evropská centrální banka
Zadní strana téže bankovky patří hudebnímu festivalu se sborem složeným z dětí a dospělých.
Autor: Evropská centrální banka
Dvacetieurovka patří z osobností Marii Curie-Sklodowské.
Autor: Evropská centrální banka
Na zadní straně pak nepřekvapivě najdeme výjev ze školy, v zadání pak bylo explicitně napsáno, že vyučující musí být žena.
Autor: Evropská centrální banka
Na padesáti eurech možná v budoucnu uvidíme španělského spisovatele Miguele de Cervantese.
Autor: Evropská centrální banka
Na zadní straně je pak knihovna, která měla ale opět poměrně jasně dané zadání: musí v ní být chlapec a dívka, kteří se pokouší dosáhnout na knihu.
Autor: Evropská centrální banka
Na stoeurovce možná bude Leonardo da Vinci.
Autor: Evropská centrální banka
Zadní strana byla oproti jiným bankovkám poměrně benevolentní. Dospělí a děti obdivují umění.
Autor: Evropská centrální banka
A konečně na dvoustovce je k vidění i česká stopa. Přední strana totiž patří Berthě von Suttner. Pacifistka a spisovatelka se narodila na rohu ulic Vodičkova a V Jámě, tedy jen kousek od dnešního úřadu městské části Prahy 1. Většinu mládí v Praze také prožila, až později se přestěhovala do Vídně.
Autor: Evropská centrální banka
Zadní stranu dvouseteurové bankovky pak může zdobit park. Dvoustovka bude nejvyšší nominální bankovkou eura. Evropská centrální banka už nepočítá s problematickou pětiseteurovou bankovkou. Tu nikde příliš nechtěli přijímat, podle kritiků také usnadňuje praní špinavých peněz.
Autor: Evropská centrální banka
Druhé zadání mělo v instrukcích evropské ptactvo a vodní toky. Pětieurovku zdobí zedníček skalní s horským potůčkem.
Autor: Evropská centrální banka
Na zadní straně „přírodních“ bankovek budou budovy evropských institucí. Zde je budova Evropského parlamentu.
Autor: Evropská centrální banka
Na desetieurovku může přilétnout ledňáček. S nominální hodnotou bankovek se také zesiluje vodní proud. Oproti předchozí bankovce s horským pramínkem zde můžeme vidět vodopád.
Autor: Evropská centrální banka
Na zadní straně je k vidění budova Evropské komise.
Autor: Evropská centrální banka
Na dvaceti eurech kraluje vlha pestrá s říčním údolím.
Autor: Evropská centrální banka
Na zadní straně je vyobrazena budova Evropské centrální banky.
Autor: Evropská centrální banka
Své rozpětí ukazuje na padesátieurovce čáp bílý, který se vznáší nad říčním meandrem.
Autor: Evropská centrální banka
Na druhé straně je komplex budov Soudního dvoru EU.
Autor: Evropská centrální banka
Na stovce z ústí řeky pije tenkozobec.
Autor: Evropská centrální banka
Na zadní straně je k vidění budova Evropské rady a Rady EU.
Autor: Evropská centrální banka
Terej bílý letí nad vlnami oceánů na bankovce s hodnotou 200 eur.
Autor: Evropská centrální banka
Na zadní straně se nachází budova Evropského účetního dvora.
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 5 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 5 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 10 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 10 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 20 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 20 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 50 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 50 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 100 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 100 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: přední strana bankovky o nominální hodnotě 200 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek C od studia Neue Gestaltung GmbH: zadní strana bankovky o nominální hodnotě 200 eur
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek D (Rudy Guedj a Francois Girard-Meunier)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek F (Jan Robert Dünnweller)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek G (Rubio & del Amo and Cruz más Cruz)
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek H: Ateliér Goppel-Toperngpong
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek I: Isabelle Daëron
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka
Design bankovek J: Ville Tietäväinen
Autor: Evropská centrální banka