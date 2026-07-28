Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou momentálně vybírat všichni občané EU bez ohledu na to, zda jejich země euro přijala, či nikoliv, tedy i Češi. Designéři si vybírali mezi ptactvem a vodními toky a evropskými osobnostmi.
Hlasovat o podobě nových bankovek eura můžete na stránkách Evropské unie do 21. září. Vítězný návrh zvolí Rada guvernérů, přihlédne ale i k názoru veřejnosti.
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