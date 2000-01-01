náhledy
V úterý ráno ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka, který byl v dubnu 2010 uveden do funkce pražského arcibiskupa a primase českého. O dva roky později jej papež jmenoval kardinálem. V čele pražské arcidiecéze Duka vydržel až do roku 2022, kdy jej nahradil Jan Graubner. Duka se zásadně podílel na proměně církve po roce 1989. Mimo jiné se osobně setkal i s řadou známých osobností.
Kardinál Dominik Duka byl čestným občanem rodného Hradce Králové a řady dalších měst a obcí. Střetával se s důležitými osobnostmi české politické, ale i kulturní sféry. Na snímku kardinál s herečkou Jiřina Bohdalovou na křtu knihy Spiknutí. (16. dubna 2024)
Duka byl nositelem řady ocenění a vyznamenání. Tím nejvyšším je Řád Bílého lva I. třídy, kterým ho v roce 2016 ocenil prezident Miloš Zeman. Podle bývalého prezidenta spolu oba muži naposled hovořili telefonicky minulou sobotu. Snímek je z 8. března 2018.
Dukovy začátky přitom nebyly snadné. Za svou činnost v dominikánském řádu skončil ve vězení, přičemž v Borské věznici potkal další politické vězně, třeba pozdějšího prezidenta Václava Havla. S ním se poté setkal ještě několikrát. Snímek je z posledního rozloučení s Markétou Fialkovou-Němcovou, která byla velvyslankyní v Albánii. (2. září 2011)
V Borské věznici potkal Duka i další politické vězně jako Jiřího Dienstbiera. Na snímku z roku 2001 je Duka opět s Václavem Havlem a také s emeritním arcibiskupem Karlem Otčenáškem (vlevo).
Duka se samozřejmě znal i s manželkou Václava Havla Dagmar. V roce 2013 sloužil v kostele sv. Anny v Praze rekviem právě za bývalého prezidenta.
Rakev bývalého prezidenta České republiky Václava Havla vystavena během mše celebrované pražským arcibiskupem Dominikem Dukou v katedrále sv. Víta při státním pohřbu bývalého prezidenta. (23. prosince 2011)
Duka se znal i s Václavem Klausem. S tehdejším prezidentem se v Hradci Králové zúčastnili připomínky 90. narozenin arcibiskupa Karla Otčenáška. (1. května 2010)
Dominik Duka (vpravo) a Klausova manželka Livia během oslavy 700 let katedrály sv. Ducha v Hradci Králové. (3. října 2007)
Kardinál Dominik Duka si pravicí potřásl i se současným prezident Petrem Pavlem. Stalo se tak před slavnostní poutní mší, která je součástí Národní svatováclavské pouti. (28. září 2023)
Tehdejší ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (oba za ANO) a kardinál Dominik Duka v pražském Rudolfinu na pietním shromáždění k uctění památky zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). (3. února 2020)
Kardinál Dominik Duka na archivním snímku při jedné ze mší v katedrále sv. Víta. Právě tam se podle pražského arcibiskupství uskuteční pohřební mše v sobotu 15. listopadu.
Dominik Duka, který sám strávil dva roky ve vojenské službě v Trnavě, při pietním aktu na Vítkově k ukončení mise české armády v Afghánistánu. (3. září 2021)
Kardinál Dominik Duka (vlevo) míří do katedrály na velikonoční bohoslužbu. (9. dubna 2020)
Navalis – procesí na Karlově mostě věnované svatému Janu Nepomuckému za účasti Dominika Duky. (16. května 2021)
Velikonoční vigilie v Katedrále svatého Víta na Bílou sobotu, vedená Dominikem Dukou (uprostřed), zažehnutí paškálu. (3. dubna 2021)
Bohoslužba během Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Kardinál Dominik Duka (vlevo) na snímku přebírá dar od arcibiskupa Jana Graubnera. (5. července 2020)
Kardinál Dominik Duka navštívil pražskou Nemocnici sv. Křížev Praze, kde sloužil mši a setkal se s pacienty. (10. února 2022)
Kardinál Dominik Duka (uprostřed) kráčí v procesí při oslavách Květné neděle na Pražském hradě v Praze. (10. dubna 2022)
Na hradě a zámku v Bečově nad Teplou na Karlovarsku zkontrolovali restaurátoři ostatky svatých v relikviáři sv. Maura za přítomnosti kardinála Dominika Duky, který přidal autentizační listinu se svou pečetí. (28. května 2021)
Kardinál Dominik Duka (uprostřed) posvětil nový kostel Krista Spasitele v Praze na Barrandově. Minimalistická stavba kostela vznikla podle návrhu architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause. (22. listopadu 2020)
