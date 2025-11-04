OBRAZEM: Kardinál Dominik Duka po boku Havla, Bohdalové a dalších osobností

V úterý ráno ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka, který byl v dubnu 2010 uveden do funkce pražského arcibiskupa a primase českého. O dva roky později jej papež jmenoval kardinálem. V čele pražské arcidiecéze Duka vydržel až do roku 2022, kdy jej nahradil Jan Graubner. Duka se zásadně podílel na proměně církve po roce 1989. Mimo jiné se osobně setkal i s řadou známých osobností.
Zvon Panny Marie, poslední znovuvyrobený a zároveň největší zvon pro loketský... Poslední rozloučení s Markétou Fialkovou-Němcovou, která byla velvyslankyní v... Pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka s prezidentem republiky Milošem... Prezident Václav Havel v budově královéhradeckého biskupství, kde se setkal s... Dagmar Havlová a kardinál Dominik Duka, který sloužil v kostele sv. Anny v... Rakev bývalého prezidenta České republiky Václava Havla vystavena během mše... Duka se znal i s Václavem Klausem. S tehdejším prezidentem se v Hradci Králové... Dominik Duka (vpravo) a Klausova manželka Livia během oslavy 700 let katedrály... Kardinál Dominik Duka a herečka Jiřina Bohdalová na křtu knihy Spiknutí. (16.... Kardinál Dominik Duka a prezident Petr Pavel se zdraví před slavnostní poutní... Tehdejší ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu a... Kardinál Dominik Duka slouží v katedrále sv. Víta v Praze mši svatou za mír....

