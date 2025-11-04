|
OBRAZEM: Kardinál Dominik Duka po boku Havla, Bohdalové a dalších osobností
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....
KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...
Na koridoru mezi Prahou a Kolínem srazil vlak člověka, provoz je částečně obnoven
Ve Velimi na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem srazil vlak člověka, který nehodu nepřežil. „Provoz na hlavní trati byl obnoven, vlaky v místě nehody jezdí sníženou rychlostí. Na místě...
Poslanci zvolili šéfa SPD Tomia Okamuru do čela Sněmovny, dostal 107 hlasů
Předseda SPD Tomio Okamura byl zvolen předsedou Sněmovny. Dostal v tajné volbě 107 hlasů, jeho soupeř, lidovec Jan Bartošek 81 hlasů. Se zvolením kandidáta SPD počítala koaliční smlouva, kterou...
Německo nabízí Afgháncům peníze, pokud se vzdají azylu. USA vyhostí Jihosúdánce
Vláda v Berlíně nabízí Afgháncům peníze, pokud nebudou usilovat v Německu o azyl. Nabídka se týká těch, kteří mají nárok na podání žádosti o azyl kvůli tomu, že by jim ve vlasti hrozilo...
Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl
Až do večerních hodin zůstal zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves. Důvodem byl zkrat a poškození trakčního vedení, možná...
Při požáru na Brněnsku zemřel starší muž, dům byl po střechu plný harampádí
Hasiči ve Veverské Bítýšce na Brněnsku zasahují u požáru střechy rodinného domu. Uvnitř našli mrtvého staršího muže, obyvatele domu. Patrně se nadýchal zplodin hoření. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů...
Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim...
Vítězný Mamdani inspiruje levici v Evropě. V Británii se dere dopředu jeho obdoba
Úspěšná kampaň demokrata Zohrana Mamdaniho, po které usedne do křesla newyorského starosty, je velkou vzpruhou i pro evropskou levici. Její zástupci z Francie či Německa se vydali za Mamdanim a jeho...
Můj bratr je vážná hrozba, varoval Hayato Okamura v emotivním projevu
Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura v emotivním projevu ve Sněmovně vyzval kolegy, aby jeho mladšího bratra, šéfa SPD Tomia Okamuru, nevolili šéfem dolní komory parlamentu. „Můj bratr je vážná...
V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila
V českém podzemí se podle údajů České geologické služby nachází přes 77 tun dostupných zásob zlata, jejichž těžba by byla ekonomicky výhodná. Těžba zlata v Česku skončila v polovině 90. let, nyní se...
Exprezident Zeman podstoupil v Motole operaci. Jeho stav je stabilizovaný
Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu v motolské nemocnici podstoupil zákrok, který se týkal zažívacího traktu. Na sociální síti X o tom informoval jeho blízky spolupracovník Luboš Procházka....
Z Berlína do Vídně přes Prahu z osmi hodin na polovinu. Brusel chce zrychlit železnice
Evropská komise představila plán, jak urychlit výstavbu evropské vysokorychlostní železniční sítě. Plán počítá s propojením hlavních dopravních uzlů rychlostí 200 kilometrů za hodinu a vyšší....
Řidič na francouzském ostrově najel do lidí, křičel Alláhu Akbar. Zraněných je pět
Nejméně pět lidí bylo ve středu zraněno na ostrově Oléron u západního pobřeží Francie, když je úmyslně srazil řidič auta. Média původně hovořila o devíti či desíti raněných. Stav dvou lidí byl po...