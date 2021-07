Jižní Moravu po ničivém tornádu zahrnula vlna solidarity. Lidé zasílají hmotnou či finanční pomoc, do sbírek pro zasažené obce už věnovali miliardu korun. Jiní si na několik dnů vzali volno v zaměstnání a přijeli opravovat střechy, odnášet trosky a sutiny. Na snímku jsou Zdeněk, Honza, Petr a Maruška. "My jsme realitní makléři, dneska jsme měli mít poradu. A místo toho jsme vyrazili stavět střechu do Mikulčic,” říkají dobrovolníci. “Má přijít brzy déšť, a proto se snažíme dodělat naší část střechy, udělat ty základní části, kdyby něco přišlo, tak ať to aspoň trochu drží,” vysvětlují. Pomáhat mají v plánu ještě pár dní. “Má to něco do sebe, ale celej život bych to dělat nechtěl. Je to hrozná makačka,” svěřuje se jeden z dobrovolníků a otírá si orosené čelo.

Autor: Michal Turek, MAFRA