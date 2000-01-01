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Není snadné se sem dostat. Ale když už s průvodcem do obory vyrazíte, určitě nebudete litovat. Památky, unikátní příroda a hlavně zvířata. Vítejte v Lánské oboře, místě obvykle vyhrazeném prezidentovi a jeho hostům. Naším exkluzivním průvodcem je ředitel Lesní správy Lány Michal Pernica.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Stáda daňků v Lánské oboře. Volně, bez průvodce se do obory nesmí. „Obora spadá pod Kancelář prezidenta republiky. Je to objekt ve zvláštním režimu, platí tam režimová opatření. A pak je samozřejmě důležitý i chov zvěře,“ vysvětluje Pernica.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lány sice patří českým prezidentům, ale tohle je král zdejší obory, největší jelen, plemeník a trofejní kus.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Obora byla ohrazena už v roce 1713, ale již předtím patřily Lány ke Křivoklátu a lesy byly součástí královských loveckých hvozdů.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Zvířata žijí v oboře divoce, tohle je jedna z mála výjimek. Jedna z laní přichází až k plotu a zvědavě si prohlíží lidské návštěvníky obory.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Z prezidentské vyhlídky je možné sledovat daňčí říjiště. Na daňky se tu nikdy nečeká dlouho.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V oboře nežijí jen jeleni, daňci nebo mufloni. Vyskytují se tu i přísně chráněné rostliny a živočichové. Hnízdí zde i orel mořský.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lánská obora byla svědkem řady historických událostí. Traduje se, že pod tímto starým dubem podepsal před sto lety prezident Masaryk Malou dohodu, spojeneckou smlouvu s Rumunskem a Jugoslávií.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Svůj pomník tu má i Masarykův nejbližší spolupracovník, kancléř Přemysl Šámal. Pro Masaryka zařídil koupi lánského panství a pak zde i pořádal mnoho diplomatických setkání. Kancléřem byl dvě desetiletí. Zemřel na následky výslechů a vězení v nacistické věznici v Berlíně.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Masarykovým kancléřem byl od roku 1919 do roku 1935, krátce pracoval i pro prezidenta Beneše.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Krytému posezení nad údolím říčky Klíčavy se říká prezidentská vyhlídka.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
I u prezidentské vyhlídky je pamětní kámen, připomíná setkání hlav států střední a východní Evropy v roce 2019.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vodní nádrž Klíčava je zdrojem pitné vody pro Kladno. Vybudovali ji v letech 1948 až 1955. Není veřejnosti přístupná.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lánská obora je místem stoletých solitérních stromů, některé tu ční k obloze i poté, co nežijí.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lánská obora má zhruba tři tisíce hektarů, je tedy třetí největší v Česku. Lesní správa nicméně obhospodařuje celkem 6 500 hektarů.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Dříve tu bývalo více oficiálních lovů. Vrchol přišel během 1. republiky, kdy kancléř Šámal zval do obory hosty a vedla se tu diplomatická jednání. Druhý vrchol nastal v 80. letech, kdy tu stříleli soudruzi ze spřátelených zemí zejména východního bloku. Starší zaměstnanci dodnes vyprávějí historky o tom, jak tu stříleli Kaddáfí, Honecker nebo Ceaušescu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V oboře se potýkají s přemnožením některých druhů zvěře, které chce správa zredukovat. Mohou je lovit zdejší pracovníci, ale nabízí je i k odlovu lovcům, což přináší do obory zajímavý zisk.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lánská obora má mezi myslivci velký zvuk, je to taková výkladní skříň a historie naší myslivosti.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Správa se snaží dělat všechno pro to, aby se jí vrátilo dobré jméno, které jí pošramotily aféry z éry Miloše Zemana, nebo aby napravila škody, které napáchal kůrovec. Na snímku Michal Pernica.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jak prohlídla v oboře probíhá? „Začínáme u Masarykova kamene, projíždíme vyhlídkovou trasu, zastavujeme na místech spojených se zvířaty i historií, ale také u Klíčavské přehrady nebo na Prezidentské vyhlídce,“ popisuje Pernica.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
„Loni jsme pořádali také specializované prohlídky, třeba pro milovníky historie, ke zřícenině hradu Jivno nebo pro ornitology,“ dodává Pernica. Jeleni v Lánské oboře.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lánská obora je místem stoletých solitérních stromů, některé tu ční k obloze i poté, co nežijí.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Třetí největší obora v republice je kraj, který patří po staletí jen lovcům a zvěři.
Autor: Michal Růžička, MAFRA