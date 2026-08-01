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OBRAZEM: Daňci i orli mořští. Unikátní pohled do Lánské obory, lovil tu i Kaddáfí

Michal Růžička
Robert Oppelt
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  18:35
Lánská obora a její ředitel Michal Pernica Daňci v Lánské oboře (23.7.2026) Největší jelen v Lánské oboře, plemeník a trofejní kus (23.7.2026) Solitérní stromy Lánské oboře (23.7.2026) Laň v Lánské oboře (23.7.2026) V Lánské oboře se vyskytuje i jelen sika. (23. července 2026) daněk v Lánské oboře (23.7.2026) V Lánské oboře hnízdí i orel (23.7.2026) Dohodový dub v Lánské oboře (23.7.2026) Dub Malé dohody v Lánské oboře (23.7.2026) Śámalův kámen v Lánské oboře (23.7.2026) Šamalův kámen v Lánské oboře (23.7.2026)
Není snadné se sem dostat. Ale když už s průvodcem do obory vyrazíte, určitě nebudete litovat. Památky, unikátní příroda a hlavně zvířata. Vítejte v Lánské oboře, místě obvykle vyhrazeném prezidentovi a jeho hostům. Naším exkluzivním průvodcem je ředitel Lesní správy Lány Michal Pernica.

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Témata: Lánská obora

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