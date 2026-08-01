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Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa
Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...
Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů
Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...
Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista
Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....
Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...
V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet
Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...
Trump: USA a Izrael odloží tvrdý útok na Írán, chtějí otevřít Hormuzský průliv
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží plánovaný tvrdý útok na Írán, pokud bude brzy dosaženo dohody umožňující plné...
„Jsme slavnější než Ježíš.“ Lennonovi ujel jazyk a Amerika pálila desky Beatles
„Nevím, co zmizí první – jestli rock’n’roll, nebo křesťanství,“ zamyslel se přesně před šedesáti lety John Lennon. Beatles ležel svět u nohou a kapela se chystala na turné po USA. Jenže Lennonův...
Britové si z politiky dělají legraci, volby rozhodne migrace, říká český velvyslanec
V domě číslo deset na londýnské Downing Street se v minulých dnech měnil už posedmé za poslední dekádu nájemník. Stává se Británie druhou Itálií, jak tamní obyvatelé vtipkují? „Příjemné jim to není,“...
Jaké palivo je nejlepší? A proč netankovat až po hrdlo? Manažerka Shellu vypráví
Je jednou z mála žen ve vysoké manažerské funkci v tradičně mužském oboru, jakým je petrolejářský průmysl. Markéta Jakoubková zodpovídá za kvalitu paliv Shell v Česku, na Slovensku a v dalších...
Ceny pozemků letí vzhůru, rekordmanem je Jeseník
Nárůst zájmu o vlastní bydlení či o krátkodobé pronájmy žene vzhůru cenu stavebních pozemků. Zájemci se už soustředí i na dříve přehlížené lokality, kde tak ceny parcel za deset vzrostly i o stovky...
Oddechla si, až když jí zavolal. Tíhu války v Íránu nesou i rodiny vojáků
Válečné konflikty zpravidla doléhají i za hranice napadeného či bránícího se státu. Jinak tomu není ani během války na Blízkém východě. Rodiny vojáků popisují, jak čelí bezmoci a strachu a s napětím...
V Moskvě vybouchla po domácku vyrobená bomba. Exploze zabila tři lidi, další zranila
Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, jež zabila tři lidi a dvě desítky dalších zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. Podle agentury TASS to oznámil Národní protiteroristický výbor....
Na jihu Peru spadlo malé letadlo s turisty. Nepřežilo 13 lidí, včetně dvou pilotů
Při pádu malého letadla s turisty v sobotu na jihu Peru zemřelo 13 lidí, včetně dvou pilotů.. Národnost cestujících, kteří si letěli prohlédnout obrazce na planině Nazca, nezmínila. Podle...
Experti k boji o Senát: ANO by pomohl „kanibalismus“, Grolich nemá strategii
Na začátku srpna se uzavírají kandidátní listiny pro podzimní volby do Senátu. Zatímco opozice spolupracuje zhruba v polovině obvodů, vládní strany jdou do voleb samostatně a na většině míst se...
Nehoda u Heřmanovy Huti krátce uzavřela dálnici D5. Zranili se dva lidé
Nehoda dvou osobních aut v sobotu odpoledne nakrátko uzavřela provoz ve směru na Plzeň na dálnici D5 u Heřmanovy Huti na Plzeňsku. Při nehodě se zranili dva lidé.
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Italští mniši vyráběli kolu ještě před slavným Pembertonem. Ve Florencii našli recept
Třicet gramů kolových ořechů, deset gramů listů koky, jeden litr alkoholu. Vylouhujte a Coca-Cola je hotová. Nebo spíš její předchůdkyně. Italští mniši našli v archivech starobylé lékárny ve...
Moravu zasáhly prudké bouřky a krupobití. Po krátkém ochlazení přijdou další tropy
Víkend do Česka přinese částečné ochlazení. Na Moravě platí výstraha před silnými bouřkami a krupobitím. První silné udeřily v podvečer na Frýdecko-Místecku a na jihu Jihomoravského kraje. Od pondělí...