Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si ve čtvrtek večer v pražském Foru Karlín připomněli její přátelé a příznivci. Pár osobních vzpomínek na „laskavou tetu z posvícení“ přidal i prezident Petr Pavel. Aneta Langerová zazpívala Modlitbu pro Martu.
„Mnozí z vás znali možná Danu Drábovou déle a lépe než já. A já si proto dovolím jenom několik osobních vzpomínek. Když jsme se s ní potkávali se ženou například v Pyšelích při posvícení, tak to byla velice milá a laskavá teta, která se se všemi zdravila a všichni ji rádi viděli. Když jsem s ní byl na konferenci o míru na Ukrajině ve Švýcarsku a seděli jsme spolu v panelu k jaderné bezpečnosti, tak jsem byl hrdý na to, s jakým respektem se k ní chovali kolegové, odborníci z Japonska a Francie a mnoha jiných dalších zemí,“ řekl prezident zaplněnému sálu.
Na Drábovou ve čtvrtek přišel zavzpomínat také herec Otakar Brousek mladší přezdívaný Ťulda.
Pár laskavých slov pronesl i herec Ondřej Vetchý, který pravidelně veřejně podporuje iniciativu Dárek pro Putina. Právě tato organizace, která pořádá sbírky například na protitankové střely či drony, spolu s Post Bellum a Havloids Memorial Club vzpomínkovou akci pořádala.
Na „atomovou lady“ přišel zavzpomínat i bývalý koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn. „Já Danu podezřívám z toho, že v sobě měla malý reaktor a občas ho zapla,“ řekl s úsměvem.
Vzpomínky na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života doplnil i hudební program. Vystoupil například zpěvák František Černý ze skupiny Čechomor.
Příznivcům Drábové zazpívala i Aneta Langerová. V jejím podání zazněla píseň Modlitba pro Martu, která se pojí s českou historií a mnozí ji považují za symbol demokracie.
Kromě Langerové a Černého vystoupily i kapely Vypsaná fixa nebo Kašpárek v rohlíku. Českou hymnou večer zahájila pěvkyně Dagmar Pecková.
Večerem provázeli moderátoři Jindřich Šídlo a Světlana Witowská. Přečetli také dopis od rodiny Drábové.
Drábovou si ve Foru Karlín připomněli i předseda Senátu Miloš Vystrčil či kajakář Vavřinec Hradilek.
Drábová si veřejný pohřeb nepřála, vzpomínkovou akci již zmiňované organizace uspořádali po dohodě s její rodinou. Příznivce požádali, aby nenosili květiny či jiné dary, ale místo toho podpořili některou z organizací, které se věnují pomoci samoživitelkám či Ukrajině.
Tento týden iniciativa Dárek pro Putina vyhlásila sbírku na raketu s plochou dráhou letu pojmenovanou po Daně Drábové. Zbraň je schopná zasáhnout Moskvu i Petrohrad. Češi se na raketu za 12,5 milionu korun složili za necelých 48 hodin.
„Atomová lady“, jak ji mnozí přezdívali, se angažovala v komunální politice nebo v podpoře Ukrajiny po napadení Ruskem v únoru 2022. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Žádný jiný státní úředník tak dlouho v tak vysoké funkci v polistopadové historii nevydržel. Předloni v listopadu ji vláda jmenovala do funkce na dalších pět let. Nyní hledá jejího nástupce, vyhlásila výběrové řízení.
