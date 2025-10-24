|
OBRAZEM: S „atomovou lady“ se loučili prezident Pavel, Foltýn i Vetchý
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...
Irové si zvolili prezidentku. Stane se jí levicová Catherine Connollyová
Páteční prezidentské volby v Irsku vyhrála levicová poslankyně Catherine Connollyová, která kandidovala jako nezávislá, vyplývá to ze zveřejněných oficiálních výsledků. K vítězství političce ještě...
Izrael i přes příměří opět zaútočil v Pásmu Gazy. Cílil na člena Islámského džihádu
Izraelská armáda oznámila, že v sobotu provedla cílený úder namířený na člena teroristické skupiny Islámský džihád v centrálním Pásmu Gazy. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel...
Hokejová Jihlava má nového majitele, super moderní halu. A teď chce do extraligy
Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...
Autoritářské USA? Trumpovi odpůrci už se bojí promluvit, nechtějí čelit následkům
Kritici amerického prezidenta Donalda Trumpa se přestávají veřejně vyjadřovat. Obávají se jeho pomsty. Někteří lidé, které považuje za své oponenty, už byli obžalováni. Někdejší státní úředníci z éry...
Místo „holodomoru“ jen hladomor. Kazachstán zametá stopy po vině Rusů
Oficiálně Kazachstán slaví Den památky obětí politických represí a hladomoru každý rok na konci května. Začátkem října se ovšem na památníku v Astaně něco změnilo. Zatímco původně se o událostech z...
Operace proti drogám, nebo tlak na Madura? Americká flotila míří do Karibiku
Desítky amerických válečných lodí a letadel a na 10 tisíc vojáků, které během posledních dvou měsíců vláda Spojených států vyslala do Karibiku, jsou největším vojenským nasazením v tomto regionu za...
Jak může být dítě terorista? Dostat se do USA je pro Kubánce stále těžší
Kubánští Američané snažící se přivést své příbuzné z ostrova do USA, narážejí na stále častější odmítnutí svých žádostí. Trumpova cestovní omezení mají čtyři měsíce po zavedení devastující důsledky...
Založila hračkářství pro prarodiče. Jejich příběhy jsou cenné, říká podnikatelka
Mnozí z nás znají knihy, do nichž senioři vpisují své zážitky a vypráví o svém životě. Jsou populární po celém světě. Málokdo ale ví, že u jejich zrodu stála česká podnikatelka Monika Kopřivová....
USA a Čína zahájily jednání v Kuala Lumpuru, obě strany mluví o pokroku
První den obchodních jednání mezi Spojenými státy a Čínou v Kuala Lumpuru byl podle zástupce amerického ministerstva financí konstruktivní, znovu obě strany se setkají v neděli. Americký prezident...
Nedůvěře navzdory. Evropa posiluje spolupráci tajných služeb, i kvůli Trumpovi
Evropské zpravodajské služby se snaží posílit vzájemnou kooperaci. Reagují tak nejen na ruskou hrozbu, ale i na pochybnosti o ochotě administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa sdílet s...
Chtěla přespat u kamarádky, pak zmizela. Policisté našli 11letou dívku z Kladenska
Policisté pátrali po jedenáctileté dívce z Kladenska, kterou mají její rodiče ve střídavé péči. V pátek večer se měla vrátit z Prahy do Kladna, kam ale nepřijela. Policisté ji v sobotu díky svědkům...
Hromadná nehoda na Plzeňsku. Auta dostala smyk kvůli vyteklému palivu
U malé obce Želčany na Plzeňsku došlo v sobotu k hromadné dopravní nehodě. Třiadvacetiletý řidič se na hlavní tah z Plzně do Písku vydal s autem, kterému unikaly pohonné hmoty. Kvůli rozlitému palivu...