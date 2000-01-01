Rok 2025 přinesl silné emoce i historické milníky. Sportovní triumfy a porážky střídaly tiché chvíle posledního rozloučení, výjimečné přírodní úkazy i konec éry těžby černého uhlí v Česku. Do země zavítali světoví hudebníci i státníci. Připomeňte si uplynulý rok hledáčkem fotografů iDNES.cz, kteří zachycují jeho rozmanitost, sílu i symboliku. Svět se loučil například s papežem Františkem. Jeho pohřeb se konal v sobotu 26. dubna, kdy proběhla mše svatá před bazilikou svatého Petra.
Autor: Jan Zatorsky, MAFRA
Přes čtyřicet otužilců se na Tři krále ponořilo do vln Vltavy u Karlova mostu v Praze. Do vody naskákali z lodi a poté doplavali ke břehu u Juditina přístavu. Voda měla jen 3,5 stupně Celsia, vzduch ještě o dva stupně méně. (6. ledna 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Letos se konal jubilejní 30. ročník Czech Press Photo. Cenu za celoživotní přínos fotografii obdržel Jindřich Štreit (vpravo). Cenu mu předal fotograf Josef Koudelka. (9. ledna 2025)
Autor: MICHAL RŮŽIČKA, MAFRA
Bezzubí Jaromír Jágr a Radek Smoleňák se radují z výhry nad Olomoucí v hokejové extralize. (17. ledna 2025)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
V Jedlové v Orlických horách se konal 27. ročník Šediváčkova longu, jednoho z nejtěžších musherských závodů psích spřežení v Evropě. Na startu bylo více než 700 tažných psů a některé čekala trať dlouhá 300 kilometrů. Tato fotografie získala v soutěži Czech Press Photo hlavní cenu fotografie za měsíc leden. (22. ledna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Vodní nádrž Liptovská Mara se ocitla na 40 procentech své kapacity. Na vině je suché počasí a nedostatek sněhu na tatranských kopcích. (14. února 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Roztocký Masopust se opět po roce probudil k životu, aby se 15. února vydal posvátně nestydatým procesím od Vltavy skrz roztockou krajinu a skončil svou radostnou pouť na večerní veselici v šapitó. (15. února 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Díky velkým mrazům minulých dní se v Česku po dlouhých šesti letech mohl uskutečnit závod na ledové ploché dráze. Hamr na Jezeře byl dějištěm Mistrovství České republiky. Zvítězil Lukáš Hutla. (22. února 2025)
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Lidé se sešli na shromáždění Společně za Ukrajinu na Staroměstském náměstí v Praze k třetímu výročí ruské války proti Ukrajině. Připomněli tak odvahu a vytrvalost Ukrajinců, kteří bojují proti přesile za nezávislost svojí země a za její právo na sebeurčení. (23. února 2025)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Vše potřebuje jednou za čas pořádný úklid, včetně pražské katedrály. Na vyluxování stěn a vitrážových oken v katedrále svatého Víta bylo letos potřeba povolat horolezce. (28. února 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ani rok 2025 se neobešel bez katastrof. Na 160 hasičů zasahovalo v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde po vykolejení nákladního vlaku vzplály cisterny s hořlavým a toxickým benzenem. Hasil také vrtulník s bambivakem, který provedl 53 shozů. Pomoct přijeli i slovenští hasiči. (28. února 2025)
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Do Prahy zavítal hudebník světového formátu. Lenny Kravitz rozpálil O2 arenu sexy pózami a šťavnatou hudbou. (12. března 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Dvorecký most pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty a chodce přes Vltavu v Praze je rozestavěný, z pomezí Hlubočep a Smíchova v okolí křižovatky Lihovar do Podolí. (21. března 2025)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V Praze se konal šestý ročník Comic-Conu, svátku všech milovníků sci-fi, fantasy, komiksů a popkultury obecně. Do pražského O2 universa letos zavítal italský herec Franco Nero, Lorenzo Lamas alias seriálový Odpadlík nebo představitel profesora Kratiknota z Harryho Pottera. (12. dubna 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Fotograf Tono Stano zahájil retrospektivní výstavu fotografií v Městské knihovně v Praze. (15. dubna 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Horská silnice mezi Výrovkou a Luční boudou v Krkonoších se opět na jaře uvolnila. Rolbaři rozhrnovali sníh víc než týden, sněžná fréza pak prorazila poslední úseky. V traverzu dosahovala navátá vrstva od čtyř do šesti metrů, což svědčí o málo vydatné zimě.(17. dubna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Zástup věřících se na Velký pátek vydal na pouť na Křížový vrch u obce Ruda. Vroucné modlitby nepřerušila ani mlha a vítr, které je na jednotlivých zastaveních doprovázely. (18. dubna 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
České hokejistky po prohraném semifinále na světovém šampionátu neproměnily ani sen o domácí medaili v utkání o bronz. S Finkami až do závěru druhé třetiny vedly 3:0, ve třetí třetině ale umožnily soupeřkám vyrovnat a následoval vítězný gól Jenniiny Nylundové v prodloužení na 3:4. S Finkami prohrály Češky duel o třetí místo podruhé v řadě. (20. dubna 2025)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Rozsáhlý požár postihl areál společnosti Ekologie u Rynholce. Požár skládky volně uložených plastů na ploše 200 krát 200 metrů likvidovalo postupně 250 hasičů a speciální technika hasičského záchranného útvaru. (22. dubna 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Papež František byl uložen do hrobky v bazilice Santa Maria Maggiore, což proběhlo v souladu s jeho přáním, ne v bazilice sv. Petra. Smrt nastala po mrtvici a srdeční zástavě, jak potvrdil úmrtní list. (26. dubna 2025)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Hráči a fanoušci Slavie slaví zisk mistrovského titulu. Soupeři nedali sebemenší šanci a stvrdili zisk mistrovského titulu. (26. dubna 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Extraligovými šampiony v sezoně 2024/2025 se stávají hokejisté Komety! Brňané díky gólům Američana Petera Muellera, Fina Arttua Ilomäkiho z přesilovky a Slováka Andreje Kollára do prázdné brány uspěli v sedmém zápase v Pardubicích 3:0 a připsali si třetí titul v samostatné historii země. V celé klubové historii slavili počtrnácté. (29. dubna 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jablonec nad Nisou zvolil u příležitosti oslav Filipojakubské noci ekologickou cestu. Pro obyvatele si připravil laserovou show na hrázi přehrady a videomapping na jednom z panelových domů. (30. dubna 2025)
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Prezident Petr Pavel přijal na pražském hradě hlavu Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Ten do Česka zavítal po necelých dvou letech s manželkou Olenou. Po jednání s Pavlem vyzval k dalším sankcím proti Rusku a ocenil českou pomoc Kyjevu. (4. května 2025)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Radní odvolali generálního ředitele České televize Jana Součka po roce a půl ve funkci. Rada ČT mu udělila výtku a seškrtala odměny. Pro Součkův konec hlasovalo 15 ze 17 členů. Před hlasováním Souček řekl, že se stal terčem vydírání. (6. května 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Málokterému výročí se věnuje tolik příprav jako Dni vítězství. Česko si připomnělo 80 let od konce druhé světové války. (8. května 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Sparťanští fotbalisté propadli ve finále poháru. V Olomouci proti domácí Sigmě dostali tři góly do poločasu a podlehli 1:3, když po přestávce se zmohli jen na snížení Rrahmaniho z penalty. Olomouc si triumfem zajistila účast v pohárové Evropě. (14. května 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ředitel Planetária Praha Jakub Rozehnal s pozadím již funkční nové promítací kupole s unikátní projekcí Sixtinské kaple. (14. května 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nehodu v první zatáčce závodu Mistrovství světa superbiků v Mostě nejvíce odnesl španělský jezdec Xavi Vierge, jezdící na Hondě. (18. května 2025)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Desítky tisíc lidí navštívily akci pražského Dopravního podniku Den otevřených tunelů. Návštěvníci mohli sestoupit do útrob budoucího metra linky D a prohlédnout si aktuální fáze výstavby nové části podzemní komunikace mezi stanicemi Olbrachtova a Pankrác. (19. května 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Široká veřejnost se naposledy rozloučila s Jiřím Bartoškou v pražském Rudolfinu. Lidé přicházeli památku oblíbeného herce a charismatického prezidenta MFF Karlovy Vary uctít do Dvořákovy síně, kde byla vytvořena replika jeho kanceláře. Smuteční věnec poslal i prezident Petr Pavel s chotí, osobně dorazili ministr kultury Martin Baxa, pražský primátor Bohuslav Svoboda či třeba herec Miroslav Donutil. (20. května 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Doněcká oblast. Cesta na Slavjansk je v dosahu ruských dronů. Některými místy se už nedá bezpečně projet. Relativně krátká vzdálenost znamená i několikahodinové bloudění. Obce už nejsou značeny, místy vypadává signál. Duha nad Doněckou oblastí. (20. května 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ukrajina si připomněla Den námořní pěchoty. Na ostrově Chortycja, kde dříve byla tvrz záporožských kozáků, se uskutečnil slavnostní obřad. Noví příslušníci 38. brigády námořní pěchoty dostali symbolické barety, pak následovalo udílení medailí - in memoriam i aktivním členům. Následoval pietní obřad, během kterého pustili po řece Dněpr věnce. (23. května 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jeden z nejznámějších českých fotografů druhé poloviny 20. století oslavil 13. května devadesátiny. Před pár lety focení „pověsil na hřebík“. Umění ale Jan Saudek docela neopustil, dnes hlavně maluje. (24. května 2025)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Prezident Petr Pavel s Evou Pavlovou provedli její veličenstvo královnu Máximu z Nizozemska po Karlově mostě. (4. června 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Policie obvinila 18 lidí v souvislosti s kauzou Fakultní nemocnice Motol. Národní centrála proti organizovanému zločinu označila případ za závažnou korupci. Stíhaní lidé podle kriminalistů systematicky zneužívali procesy při zadávání nemocničních veřejných zakázek. Mezi zadrženými je také dlouholetý ředitel motolské nemocnice a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Soud zamítl jeho žádost o propuštění z vazby. (6. června 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Před 30 lety to byl jen kamarádský okresní podnik v Českém Brodu. Teď je z festivalu Rock for People na někdejším vojenském letišti v Hradci Králové evropská záležitost. (11. června 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Do pražské O2 areny se Michal David vrátil oslavit své 65. narozeniny. První ze dvou letošních koncertů na originálním kulatém pódiu uprostřed haly trval přes dvě a půl hodiny. Osvědčené hity i některé novinky dostaly publikum do varu, v setlistu se objevilo i dost písní, bez kterých by se večer obešel. (13. června 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Bruce Springsteen v pražských Letňanech předvedl, co jsme od něj očekávali. Velkolepou rockovou show, v níž bylo kromě hudby dost prostoru na komentář k politické situaci. Donaldu Trumpovi, byť jeho jméno přímo nezmínil, zpěvák opět pořádně šlápl na kuří oko. (15. června 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jeden z hlavních obviněných v kauze motolské nemocnice, její provozně-technický náměstek Pavel Budinský, se podle policie pokoušel za úplatek ovlivňovat i ředitele VZP Zdeňka Kabátka. (18. června 2025)
Autor: MICHAL RŮŽIČKA, MAFRA
Velký mezník nastal v roce 2025 pro Václavské náměstí. Koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea, které dlouho čekaly na využití, se dočkaly svého času. V červnu slavnostně začala rekonstrukce vedoucí k návratu kolejí na Václavské náměstí, odkud v 80. letech po dokončení metra zmizely. Zprovoznění kolejí očekávají stavitelé v polovině roku 2027. (23. června 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Fotbalová asociace v uplynulém roce přivítala velké jméno. Na elitní reprezentaci a výběr do 21 let nově dohlíží Pavel Nedvěd, někdejší vynikající záložník a vítěz Zlatého míče pro nejlepšího hráče planety za rok 2003. (24. června 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Čápi začali s budováním hnízda na vršku barokního sloupu na náměstí v Broumově. Radnice však jen tři týdny poté přikročila k akci. Firma a pracovníci technických služeb nedaleko ukotvili betonový sloup i s kovovou podložkou pro budoucí hnízdo. (25. června 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na své si v roce 2025 přišli i čeští fanoušci hardrocku. Australská hardrocková kapela AC/DC vystoupila v Praze v Letňanech po devíti letech na turné Power Up Tour 2025. (26. června 2025)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný nastoupil do vězení v Praze na Pankráci. Za mřížemi strávil tři měsíce. (2. července 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po dlouhých 27 letech se čeští fanoušci mohli setkat s americkým hercem Michaelem Douglasem. Na karlovarském filmovém festivalu si pro něj připravili nečekané překvapení. Po jeho řeči ve Velkém sále Thermalu mu předali novou verzi ceny. Když tu byl před 27 lety, dostal totiž starou připomínající lázeňskou oplatku. Výměna Douglasovy ceny za mnohem elegantnější Křišťálový glóbus bylo jedno z posledních přání Jiřího Bartošky. (5. července 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hudební festival tvrdé muziky a bizarních soutěží - například závody v popelnicích, souboj v bazénku plném slizu nebo řezání rákoskou a bičem na holou. Tak vypadal letošní Obscene Extreme v Trutnově. (9. července 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Hřensko se po ničivém požáru opět zelená. Na snímku je stav porostu na spáleništích na území Českého Švýcarska. (16. července 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Lanochodci se opět vydali na hrad Trosky. Slackline natáhli mezi Pannou a Babou. (23. července 2025)
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Českou politikou zahýbala bitcoinová kauza. Ministerstvo spravedlnosti prodalo v aukcích bitcoiny za 956,8 milionu korun, které mu daroval Tomáš Jiřikovský odsouzený v roce 2017 za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr Pavel Blažek (ODS) prodej hájil tím, že soudy neprokázaly, že kryptoměna pochází z trestné činnosti. Kvůli nejasnostem v pátek 30. května rezignoval. Policie zatkla Jiřikovského v půlce srpna. (15. srpna 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Prezident Petr Pavel na okruhu v Mostě usedl za volant závodního speciálu NASCAR, a to jako první hlava státu na světě. Později vzal do rukou fotoaparát a nafotil snímky, které v aukci vydražil za 668 555 korun pro Nadaci Evy Pavlové. (31. srpna 2025)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Podél zdi slavného Lyčakivského hřbitova se táhne nekonečné pole žlutomodrých a červenočerných vlajek. Zatímco na staré nekropoli ve vznosných novogotických hrobkách odpočívají pamětníci dob, kdy Lvov patřil do habsburského impéria, na té nové sní svůj věčný sen vojáci padlí ve válce s Ruskem. (4. září 2025)
Autor: Petr Topič, MAFRA
V rámci oslav 800. výročí založení města Hradec Králové se ve městě a jeho okolí vzneslo 81 horkovzdušných balonů, jejichž posádky pocházely z Česka, Slovenska, Rumunska, Litvy, Nizozemska, Německa, Chorvatska a Maďarska. Tento počet představuje rekord v České republice a řadí se mezi největší balonové akce v Evropě. Na snímku horkovzdušný balon u zámku v Náchodě. Start horkovzdušných balonů byl z letiště v Novém Městě nad Metují. (4. září 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Rok 2025 nabídl i krásné nebeské úkazy, možné bylo sledovat například opravdový tmavý Měsíc. Přes Měsíc v úplňku totiž přešel stín Země a tím pádem nastalo jeho zatmění, které bylo možné pozorovat i z našeho území například od Karlova mostu v Praze. Vrátil se k nám poprvé po šesti letech od 21. ledna 2019. (7. září 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Tajemství všech tajemství, kniha od Dana Browna, vyvolalo šílenství. Na jeho novou knihu čekala na Staroměstské radnici kolem čtvrté ráno fronta nadšenců. Prvních sto zájemců si mohlo koupit podepsaný výtisk a dvacet výherců získalo vstupenky na vyprodaný diskusní večer s Danem Brownem. (9. září 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Plzeň velkolepě oslavila deset let od titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Lidé viděli čtyřhodinový mezinárodní program s loutkami, akrobaty zavěšenými desítky metrů nad hlavami lidí, s rockovou hudbou i světelnými efekty. (12. září 2025)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Nad centrem Prahy proletěly gripeny s britskou akrobatickou skupinou Red Arrows. Přelet ozdobily kouřové efekty. Letouny mířily na Dny NATO v Ostravě. (18. září 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Moment očekávání a naděje. Zleva prapravnuk prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka Tomáš Kotík, historička Dagmar Hájková a ředitel Národního archivu Milan Vojáček otevřeli zapečetěnou obálku s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, která nadiktoval v září 1937 svému synu Janovi. Archiváři následně zjistili, že dokument s údajnými posledními slovy je ve skutečnosti zápis Masarykovy promluvy k tehdejšímu ministru zahraničí Edvardu Benešovi v Lánech koncem srpna 1934. (19. září 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Česko si letos vybralo novou vládu. Volby do Poslanecké sněmovny ovládl Andrej Babiš a jeho hnutí ANO. (4. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Pražské derby s pořadovým číslem 315 uzavřelo program 11. kola. Domácí Sparta hájila před Slavií první příčku v tabulce. Mezi fanoušky se objevila i oblíbená herečka Jiřina Bohdalová. (5. října 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ve věku 64 let zemřela dne 6. října 2025 po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky. Byla místostarostkou středočeských Pyšel, v letech 2016 až 2017 byla zastupitelkou Středočeského kraje. S „atomovou babou“ se rozloučila široká veřejnost. (7. října 2025)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale Fortuna panovala temná a drsná atmosféra v ostrém kontrastu s hudbou o nutné toleranci, kterou osmadvacetiletý zpěvák věnuje zejména LGBT komunitě. (17. října 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
U příležitosti 107. výročí vzniku samostatného Československa prezident Petr Pavel vyznamenal i osobnosti ze světa sportu. Řád bílého lva občanské skupiny 3. třídy obdržela tenisová legenda Martina Navrátilová. (28. října 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prezident republiky propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny 2. třídy Zdeňku Svěrákovi, spoluzakladateli Divadla Járy Cimrmana, dramatikovi, scenáristovi, herci, spisovateli a textaři, jedné z nejvýznamnějších osobností české kultury, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. (28. října 2025)
Autor: MICHAL RŮŽIČKA, MAFRA
Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA sloužilo k dobývání skrývkové horniny. Jedná se o jeden z největších strojů svého druhu v České republice, který se pohyboval po dvou kráčejících hydraulických podvozcích a vážil 5 500 tun. (10. listopadu 2025)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Zámek Jezeří se nachází přímo nad uhelným dolem ČSA (dříve Lom Vrbenský/Dukla). (10. listopadu 2025)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Nedostatek vody a sucho v lipenské přehradní nádrži odhalilo staré pařezy bývalého lesa v Rakouské zátoce u hranic s Rakouskem nedaleko Kyselova. (17. listopadu 2025)
Autor: Petr Lundák, MAFRA
Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Ta si letos zazpívala také se zpěvačkou Dua Lipou a dvakrát vyprodala Eden. (21. listopadu 2025)
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Surikaty v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem jsou oblíbená zvířata, která žijí ve velkých koloniích v rozlehlém výběhu imitujícím jejich přirozené prostředí. Park se může pochlubit i dlouhou historií odchovů. (25. listopadu 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Staroměstské náměstí zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu. Akci doplnila světelná animace a píseň Vánoce na míru od Ewy Farné, kterou na náměstí zazpíval dětský sbor. (29. listopadu 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm těžba skončí už v lednu 2026. (9. prosince 2025)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Prezident republiky Petr Pavel v pondělí 15. prosince 2025 na Pražském hradě jmenoval členy vlády České republiky. Premiér Andrej Babiš, Alena Schillerová – ministryně financí, Karel Havlíček – ministr průmyslu a obchodu, Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví, Robert Plaga – ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Lubomír Metnar – ministr vnitra, Zuzana Mrázová – ministryně pro místní rozvoj, Jeroným Tejc – ministr spravedlnosti, Aleš Juchelka – ministr práce a sociálních věcí, Petr Macinka – ministr zahraničních věcí, Oto Klempíř – ministr kultury, Jaromír Zůna – ministr obrany, Ivan Bednárik – ministr dopravy, Martin Šebestyán – ministr zemědělství, Boris Šťastný – ministr pro sport, prevenci a zdraví. (15. prosince 2025)
Autor: Michal Růžička, MAFRA