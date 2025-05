Podle Koudelky zásadně proměnila způsob uvažování o armádních nákupech válka na Ukrajině. „Zkušenosti z Ukrajiny armáda přenáší přímo do svých požadavků. Můžeme se konkrétně bavit o bezpilotních prostředcích – drony tam hrají naprosto klíčovou roli,“ řekl v Rozstřelu.

Autonomní systémy dnes tvoří základ celé řady nových akvizic. „Ať už jde o nosiče výbušnin, nebo prostředky pro průzkum a předávání informací – bezpilotní systémy jsou dnes zásadní,“ dodal.

Peněz přibylo, ale systém naráží na kapacity

Česká armáda podle něj už desítky těchto prostředků má, další desítky nakupuje. „Chceme, aby se dostaly prakticky ke každé jednotce Armády České republiky.“

Zároveň ale varuje před předčasným odpisem klasické těžké techniky. „Tento konflikt ukázal, že těžké železo má stále své místo. Dělostřelectvo tam hraje klíčovou roli a Česká republika se podílí na jeho modernizaci.“

Za poslední tři roky vzrostl rozpočet na investice do vyzbrojování několikanásobně. „Když jsem nastupoval v roce 2020, bylo to 7 až 8 miliard. Dnes je to 70 miliard korun,“ říká Koudelka.

Podle něj ale problém není v tom, že by armáda nevěděla, co potřebuje: „Ten dluh v armádním vybavení je za posledních dvacet let obrovský. Armáda ví přesně, kam ty peníze jdou – do výstroje, výzbroje, infrastruktury, munice.“

Skutečný problém je jinde: „Otázka není, jestli to zvládne armáda. Otázka je, jestli to zvládne systém. Musíme zjednodušit procesy, snížit byrokracii a urychlit akvizice. Už k tomu dochází, některé limity jsme zvýšili, některá schvalovací kolečka zrušili.“

„Levná“ polní kuchyně

Lubor Koudelka čelil následně i dotazu na kauzu, o které v posledních dnech informuje server Seznam Zprávy. Počátkem ledna totiž armáda zveřejnila na svém webu informaci, že má po čtyřiceti letech novou moderní polní kuchyni. Přitom ji ani osm měsíců po vypršení smluvního termínu nemá.

Jedná se ve skutečnosti o přívěs, který se připojuje za auto. V tu dobu už měla mít podle serveru i speciální velkokapacitní kontejnerovou kuchyň. Ministerstvo obrany ji objednalo v roce 2023 od firmy 4 Army expolitika Vlastimila Sehnala.

Koudelka považuje celou záležitost za pseudokauzu: „Je to uměle vyvolané téma, kterému se už několikrát věnovala i naše tisková služba. Zakázka probíhala formou otevřeného výběrového řízení, přihlásily se firmy, které měly za to, že jsou schopné ji realizovat. Vybrána byla nabídka s nejvýhodnější cenou, která odpovídala tržní realitě i předpokládané hodnotě, jež vzešla z detailního průzkumu trhu.“

„Z mého pohledu tedy nevidím žádný problém a spíš mě překvapuje, kolik pozornosti se tomu věnuje,“ soudí Koudelka. „A ještě bych doplnil, že obdobné zakázky s touto firmou na srovnatelné komodity se realizovaly už za předchozího vedení ministerstva obrany – konkrétně v letech 2019 a 2020.“

Gripeny a F-35

Na dotaz, jestli se někdy necítí být kvůli zakázkám „jednou nohou v kriminálu“, reagoval vážně: „Je to tanec na minovém poli. Ale máme silný tým právníků a každá zakázka prochází kontrolami. Jsem si jistý, že systém je dnes velmi přísný.“

Velké debaty provází i přechod z pronajatých gripenů na americké stíhačky F-35. „Gripen byl ve své době správné řešení. Ale armáda dnes jasně chce letoun páté generace. Jediný dostupný je F-35, a to rozhodnutí padlo na základě vojenského doporučení.“

Obavy z toho, že letouny přijdou pozdě a budou technologicky zastaralé, odmítá. „F-35 není jen letoun – je to zbraňový systém, který propojuje celou armádu. Má obrovský potenciál pro modernizaci a už v roce 2029, kdy dostaneme první kusy, bude dostupná nová verze.“

Přechod bude podle něj plynulý. „Se Švédy jsme předběžně domluveni na prodloužení pronájmu Gripenů do roku 2035. Bude tak souběh obou typů letounů, což je důležité pro výcvik i udržení personálu.“