Kolik na obranu? Aspoň 2,2 procenta HDP. Méně je nebezpečné, míní Černochová

Kabinet ANO, SPD a Motoristů navrhl pro letošek výdaje na obranu 185 miliard korun, což je ve srovnání s návrhem předchozí vlády Petra Fialy (ODS) o 21 miliard méně. Podle predikce z ledna je to 2,07 procenta HDP.
Snížení dopadne na nové, ještě nevyhlášené projekty. Fialův kabinet plánoval letos vydat na obranu 2,35 procenta hrubého domácího produktu. Loni Česko vydalo na obranu 171,1 miliardy korun a výdaje představovaly 2,02 procenta HDP.
Černochová míní, že bez ohledu na to, zda na letošní summit NATO pojede Babiš, nebo prezident Petr Pavel, oba budou upozorněni na závazek růstu obranných výdajů do roku 2035 na 3,5 procenta HDP a vydávání dalších 1,5 procenta HDP na související nevojenské investice.
Obranu předáváme v mnohem lepším stavu, než jsme ji přebírali, řekla Černochová
„A bude to (americký prezident) Donald Trump, který to tam bude říkat buď Andreji Babišovi, nebo panu prezidentovi. A já nechci, aby se Česká republika opět dostala do nějaké blamáže toho, že je černým pasažérem,“ zdůraznila Černochová.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nedávno uvedla, že obranné výdaje porostou podle možností rozpočtu a podle konkrétních potřeb armády. Vláda podle ní bude držet závazek výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP a je schopna navyšování. Ministryně financí také poznamenala, že ani předchozí vláda nešla v podílu obranných výdajů přes dvě procenta a současný kabinet po ní zdědil děravý rozpočet.