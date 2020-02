Obětní beránek radarů se bouří. Házejí na něj i předražené tanky a vrtulníky

Kvůli radarům již skončil ve funkci náměstek pro vyzbrojování a akvizice Filip Říha. Nyní se naznačuje, že má co do činění i s dalšími finančními nesrovnalostmi. Sám Říha to ale podle webu iROZHLAS.cz popírá.

Kvůli aféře s dvěma komplety pasivních sledovacích systémů, které vyšly ministerstvo obrany na 1,5 miliardy korun, ačkoliv v materiálu pro vládu byla původně uvedena cena 780 milionů korun, nařídil ministr obrany Lubomír Metnar revizi dalších zakázek.

Předpokládaná hodnota zakázky u 33 tanků T-72M4CZ činila 908 milionů korun bez DPH, vláda se s ní seznámila loni v červnu. V případě 15 vrtulníků Mi-171Š byla vládě oznámena cena 792 milionů korun bez DPH, zakázka šla na vládu na podzim. Podle informací agentury ČTK se skutečná cena při vyjednávání o ceně zvýšila asi na dvojnásobek.



U rozpracovaných zakázek na modernizaci tanků a vrtulníků nebyly dosud podepsány smlouvy. V obou případech se ale objevila neodpovídající předpokládaná hodnota. Ministerstvo obrany proto s podpisem kontraktů vyčká.

I zde ministerstvo uvádí, že za zakázku je odpovědný i bývalý náměstek Říha. Ten s tím ale nesouhlasí. „Nijak jsem se neúčastnil ani vyjednávání, ani jsem se neúčastnil tvorby požadavku za armádu,“ řekl exnáměstek serveru iROZHLAS.cz. Podle Říhy jde o komplexnější chybu – není přehledné, v jaké úrovni má být modernizace provedena.

Říha odstoupil minulý týden po dohodě s Metnarem kvůli vyšší než původně avizované ceně radarových kompletů DPET a mobilních rušiček STARKOM. I zde se ale exnáměstek brání, že nijak nepochybil. Ministerstvo rozdíl nakonec zdůvodnilo starým průzkumem trhu, který v současnosti již nedopovídá realitě.