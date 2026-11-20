Na dění u severních sousedů reagovali zástupci české opozice, které redakce iDNES.cz oslovila. Podle poslance TOP 09 Matěje Ondřeje Havla situace vyžaduje okamžitý krok ze strany českého kabinetu.
„Raketa na území Polska vyžaduje promptní reakci i české vlády. Trend je neúprosný a naše bezpečnost je dál testována. Přitom recept je poměrně zřejmý: armáda musí dostat více peněz,“ uvedl Havel pro iDNES.cz. Připomněl také, že jeho strana je v této věci připravena vládě pomoci při hlasování ve Sněmovně. „TOP 09 posledního půl roku opakovaně nabízí, že poskytne své hlasy ve Sněmovně pro zvýšení obranyschopnosti Česka. Premiér tak může potřebné kroky prosadit i bez podpory svých partnerů z SPD. Naše nabídka platí. Tady jde o mnohem víc než o názorové rozdíly mezi vládou a opozicí. Jde o bezpečnost českých občanů,“ dodal.
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„Ruská provokace“. Do Polska dopadly tři objekty včetně rakety Ch-101
Podobně incident hodnotí i místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, podle něhož jde o součást širší taktiky Kremlu. „Incident zapadá do ruské strategie provokací pod prahem války. Putin prostě zkouší, co si může dovolit. Zmiňme například útoky na lodě ve výsostných vodách NATO v Černém moři nebo pokus o zapálení autobusových garáží v Praze,“ sdělil Bartošek.
Řešení vidí v mnohem razantnějším postupu Aliance přímo u ukrajinských hranic. „Dlouhodobě říkám, že nejúčinnějším řešením by bylo vyhlášení bezletové zóny například 50 kilometrů do hloubi ukrajinského území. Pak bychom byli schopni letící drony a střely včas detekovat a sestřelit, než doletí nad území států NATO,“ uzavřel poslanec.
Redakce iDNES.cz požádala o stanovisko i představitele vládní koalice a další opoziční politiky, na jejich vyjádření zatím čeká.
Nezdravě vstřícný Trump, říká Volpe
Podle pirátského poslance a člena sněmovního výboru pro bezpečnost Samuela Volpeho jde rovněž o cílenou provokaci, kterou Rusko zkouší jednotu členů NATO a Evropské unie. „Jedna střela už je potvrzena jako ruská, nebudu překvapený, pokud se i v dalších dvou případech potvrdí ruský původ použitých zbraní. Není náhodou, že k situaci došlo prakticky hned po setkání prezidentů USA, Ruska a Číny, kde byl prezident Trump nezdravě vstřícný,“ uvedl Volpe.
Dodal, že Česko nesmí nechat spojence a souseda ve štychu. „Zda půjde přímo o rozšíření naší vrtulníkové mise, či zapojení strojů Viper, musí nyní vyhodnotit armáda na základě konkrétního požadavku z polské strany,“ uzavřel.
Incident pro iDNES.cz komentovala i bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Jsem jednoznačně pro pokračování této mise a v případě požadavku polské strany i pro její posílení. Konkrétní prostředky a rozsah nasazení však musí vycházet z doporučení vojenských odborníků a koordinace v rámci NATO. Bitevní vrtulníky mají své nezastupitelné místo zejména při eliminaci pomalejších bezpilotních prostředků, proti střelám s plochou dráhou letu je však zapotřebí jiných schopností protivzdušné obrany,“ uvedla Černochová s odkazem na české vrtulníkáře působící v Polsku od loňského září.
Od současného kabinetu očekává stejně aktivní přístup, jaký loni zvolila předchozí vláda. „A právě dnešní události by měly být pro českou vládu dalším důvodem k přehodnocení jejího přístupu k financování obrany. Bezpečnostní situace se nezlepšuje, naopak,“ dodala.
Další ruská provokaze, uvedlo Polsko
Polský vzdušný prostor v noci na pátek znovu narušily ruské vzdušné cíle. Podle polského ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysze se na třech místech jihovýchodního Polska zřítily dvě střely – z toho v jednom případě šlo o střelu s plochou dráhou letu Ch-101 – a jeden proudový dron. Incident se odehrál během rozsáhlého ruského vzdušného útoku na Ukrajinu, při kterém Varšava preventivně aktivovala protivzdušnou obranu a vzlétly stíhačky.
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Čeští vrtulníkáři jako lovci dronů. Navštívili jsme základnu, kde střeží polské nebe
Polská vláda označila událost za další ruskou provokaci a oznámila, že požádá Severoatlantickou alianci o větší podporu pro východní křídlo. Kosiniak-Kamysz zároveň upozornil, že incident časově koliduje s mnohonárodním cvičením takzvané koalice ochotných ve vojenském prostoru Nowa Demba, kde české jednotky nebudou přítomny, jak oznámil předseda SPD Tomio Okamura.
Česká republika se na ochraně polského vzdušného prostoru přímo podílí už od loňského září, kdy do země vyslala vrtulníkovou jednotku v reakci na tehdejší průniky ruských dronů. Čeští vojáci z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou v Polsku působí v rámci navazujících rotací dosud – původní stroje Mi-171Š postupně vystřídaly moderní americké vrtulníky Venom a následně i bitevníky Viper.