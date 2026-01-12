Zvláštní oblak na noční obloze ohromil Čechy. Způsobil ho manévr Muskovy rakety

„Taky jsem viděla a natočila a civěla na to jak tele na vrata a nechápala, co to je,“ napsala jedna z komentujících k fotografiím jevu, které lidé sdíleli ve skupině Lovci bouřek.
Večerní podívanou zachytili lidé například na Šumavě, ve středních Čechách nebo v jihomoravských Pohořelicích.
Česká astronomická společnost uvedla, že jev pochází z rakety Falcon 9 „Byl spatřen horní stupeň, když uvolňoval přebytečné palivo před deorbitací zpět do atmosféry, aby nevznikla případná kosmická tříšť,“ vysvětlila.
Astronomický jev vzniká tím, že se vypuštěné palivo na rozdíl od zemské atmosféry ve vesmírném vakuu prudce rozpíná, díky čemuž má zvláštní tvar. Dalším klíčovým faktorem je, že zatímco na zemi je již soumrak či noc. Ve vysoké výšce na raketu stále svítí slunečný svit, který ozáří oblak plynů a krystalků ledu, což na pozadí tmavé oblohy působí jako kdyby celý objekt zářil.
Raketa SpaceX vytvořila na obloze neobvyklou spirálu, vidět byla i z Česka
Výsledný spirálovitý jev je pak způsoben manévrem rakety, která během vypouštění paliva rotuje. Podobný jev mohli pozorovatelé z Česka vidět už loni v březnu.
Raketa společnosti SpaceX vzlétla v neděli zhruba ve 14:44 z kosmodromu Vandenberg ve Spojených státech. A na svém stoupání postupně obkrouží naší planetu, i proto můžeme tento jev pozorovat právě z Česka.
Mise Twilight
Primárním cílem mise Twilight je transport desítek satelitů různých firem na oběžnou dráhu. Společnost SpaceX tak pokračuje v dlouhodobé iniciativě, kdy nabízí svým zákazníkům transport jejich satelitů na konkrétní část oběžné dráhy, která umožní satelitům přelétat nad určeným povrchem Země přibližně ve stejný sluneční čas.
Nejzajímavějším přepravovaným zbožím byl i malý satelit NASA jménem Pandora. Jeho úkolem je zkoumat atmosféry exoplanet a hledat v nich stopy vody nebo oblaků.