Sekáče jsou opět in, ale pozor na řetězce. Za oblečení lze ušetřit desítky tisíc

Češi se stále více snaží šetřit na módě. Když srovnáme čísla statistiků s rokem 2019, je vidět výrazný pokles. „Aktuálně jsou obchodníci o skoro čtvrtinu pod úrovní tržeb předcovidového roku,“ řekl ekonom společnosti Creditas Petr Dufek.

Proti tomu jde trend soustavného zdražování módy. Ten byl u nás mnohem výraznější než v jiných zemích EU. „O co méně obchodníci prodali, o to víc se to snažili dohánět cenou. Za poslední tři roky jsou ceny o 37 procent vyšší, když odhlédneme od inflace. Oproti roku 2019 jsou vyšší skoro o polovinu,“ rozklíčoval Dufek nejnovější data.