Za jak dlouho se tam dostanete, kdo bude rychlejší, kolik toho budete potřebovat, jak rychle to přibude, nebo ubyde, kolik toho zbyde, jak velké to je. Převody jednotek nám v běžném životě pomáhají prakticky pořád, nutnou dovedností jsou také u přijímacích zkoušek. Není třeba se jich bát, je však potřeba je trénovat.
Jeden příklad k rozehřátí: Výrobce dovezl 0,75 hl limonády. Nápoj se stáčí do lahví o objemu 250 ml. Kolik lahví lze naplnit?
Více matematických úloh najdete v kompletních testech níže. Jsou odborníky a podle požadavků CERMAT sestaveny pro páťáky, sedmáky i deváťáky.