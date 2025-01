Rizikový obchod dluží lidem zboží i přes rok. Nyní začal slibovat, že vrátí peníze

Influencer Janek Rubeš ve svém pořadu Kluci z Prahy upozornil na nekalé praktiky tzv. nákupních galerií, které se na první pohled tváří jako běžné e-shopy.

„Na začátku září se moje sestra rozhodla, že své dceři koupí batoh. Našla několik e-shopů a vybrala si ten, který ji nejvíce vyhovoval. Jmenoval se Urbantrend.cz a batoh si objednala,“ vysvětluje na začátku svého videa Rubeš.

Jenže deset dnů od objednávky nedostala ani batoh, ani informaci, co s ním je.„Ségra napsala společnosti mail, jak to vypadá. Odpovědí jí bylo, že batoh je už na cestě a že na doručení mají 360 pracovních dnů,“ popisuje dále influencer s tím, že jeho sestra poté dostala mimo jiné odpověď, že objednávku již nelze stornovat.

Pokud by skutečně na objednávku musela čekat 360 pracovních dnů, tak se zákaznice batohu pro dceru dočká v roce 2026.

Nákupní galerie. | foto: iDNES.cz

Na samotných webových stránkách pak o sobě společnost Urbantrend.cz tvrdí, že je „prémiová nákupní galerie“. Jak totiž upozornil server Peníze.cz, hlavní rozdíl mezi e-shopem a nákupní galerií a online tržištěm je v tom, že galerie a tržiště nemají žádnou odpovědnost, obchod jen zprostředkovávají.

Po roce bez zboží i peněz

Mnozí zákazníci si na zmíněnou nákupní galerii stěžují v mnoha diskuzích. Mimo jiné poukazují na to, že se zboží nedočkali ani po roce. Jiní varují před tím, že jim za nedodané zboží nebyly vráceny peníze.

„Ani po roce nedodali zboží, ani nevrátili peníze. Neví někdo, jak podat hromadnou žalobu?“ stojí v jedné z mnoha negativních recenzí.

„Absolutně nedoporučuji. U trika měli napsáno dodání do 2 až 3 měsíců. Jsou to již 3 měsíce a když jsem napsal mail na podporu, oznámili, že na dodání mají 360 dnů a mají to napsané ve smlouvě. Tak proč někde píšou 2 až 3 měsíce, když se z toho pak vyklube 360 dnů. Absolutně nenakupovat!“ píše se v další recenzi.

Nákupní galerie, stejné praktiky: ultrahome.cz, lumeo.cz, instastyle.cz, urbantrend.cz, tlapka.cz, bimi.cz

Na nákupní galerii Urbantrend.cz se zaměřila také Česká obchodní inspekce (ČOI), která ji zařadila na seznam rizikových e-shopů.

„Podle informací uvedených na internetových stránkách nejde o klasický e-shop, ale o ‚nákupní galerii‘, jejímž prostřednictvím údajně zboží nabízejí externí zahraniční subjekty. Má se jednat zřejmě o společnosti se sídlem v Číně nebo v jiných asijských zemích, u nichž je pro spotřebitele obtížné ověřit jejich existenci a důvěryhodnost,“ píše ČOI.

Varování ČOI.

Současně uvádí, že registruje stížnosti na dodání zboží s velkou časovou prodlevou, případně nedodání zboží vůbec. „Je-li dostupnost označena například výrazem ‚skladem ihned k odeslání‘, může to v praxi znamenat, že zboží se nachází v Číně a bude doručeno až za několik týdnů či měsíců,“ varuje na svých stránkách ČOI.

Řešení reklamací nebo vracení zboží může být pro spotřebitele podle inspekce obtížné. „Případný nákup na těchto internetových stránkách doporučujeme důkladně uvážit a před jeho provedením velmi podrobně zkontrolovat dodací lhůty, obchodní podmínky a identitu a důvěryhodnost externího prodávajícího,“ dodává inspekce.

Mluvčí ČOI František Kotrba pro iDNES.cz doplnil, že seznam rizikových e-shopů obsahuje informace o internetových stránkách považovaných za rizikové především z důvodu nedodržování zákonných povinností či obtížné vymahatelnosti spotřebitelských práv.

„Zařazení internetových stránek na seznam rizikových e-shopů je doporučením spotřebitelům, aby nákup na internetových stránkách důkladně zvážili. Seznam je pravidelně aktualizován, nejedná se o úplný výčet,“ vysvětlil pro iDNES.cz s tím, že v současné době obsahuje více než tisícovku subjektů.

„Subjekty se mohou na ČOI obrátit a v případě zjednání nápravy mohu být ze seznamu vymazány,“ dodal Kotrba. Inspekce současně doporučuje, aby se zákazníci vyhýbaly anonymním e-shopům.

„Jsme to prodali“

Kluci z Prahy se poté dopátrali k tomu, že dodavatelem zboží je Pine Oak Ltd, Seychely. Podle webu NIC.cz vlastní doménu jistá Shirley Sabia Therese Van Kerkhove, jenže podle influencera tudy cesta nevedla.

Vlastník domény urbantrend.cz

Nakonec se jim podařilo najít údajného provozovatele a vlastníka nákupních galerií. Ten však odmítl, že by stránku a další podobné provozoval. „To jsme provozovali, to už je pár let. Jsme to prodali,“ reagoval a odmítl s nimi cokoliv rozebírat. „To musíte řešit s tím provozovatelem,“ odvětil znovu. Současně však odmítl říci, komu společnost, která je nyní v likvidaci, prodal. Poté telefon položil.

Kluci z Prahy jej poté vyzvali k tomu, aby lidem, kteří nedostali objednané zboží, vrátil peníze. Současně ho vyzval k tomu, aby na několik webů, tedy nákupních galerií, viditelně napsal, že dodání zboží trvá až 360 dnů.

Princip zprostředkování obchodu

Výzva Kluků z Prahy se skutečně ujala. Podle zákazníků jim provozovatel za nedodané zboží přislíbil vrácení peněz, jak dokazují Kluci z Prahy v přijatých mailech. Někteří se peněz tak dočkají i po letech. Dokonce provozovatel na stránkách nákupních galerií viditelně napsal, že dodání zboží trvá až 360 dnů.

K videu se poté i sám vyjádřil. „Obchody UrbanTrend fungují na principu zprostředkování obchodu. Obchody nemají žádné sklady, ani nevlastní žádné zboží,“ stojí ve vyjádření provozovatele, který však odmítá, že jím je.

Byť obchod podle vyjádření nemá sklady, tak na stránkách má však u většiny zboží uvedeno „skladem“.

Nákupní galerie tvrdí, že má věci skladem.

„Obchody jsou napojeny na velká asijská tržiště, jako je AliExpress a v momentě, kdy si zákazník objedná zboží, automaticky se objedná u jednoho z prodejců v Číně, který jej zašle zákazníkovi. Od toho momentu nemá zprostředkovatel nad pohybem zásilky kontrolu,“ doplňuje.

Byť o sobě tvrdí, že již není vlastníkem, tak na konci slibuje, že lidem peníze vrátí. To se podle Kluků z Prahy děje. „Slíbili, že je pošlou do 3 kalendářních dnů, tak snad se tak také stane,“ dodává Rubeš, který vyzývá všechny, kdo peníze nedostali, ať se ozvou.