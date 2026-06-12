Pomoc pro obézní děti. Léky na hubnutí by jim nově mohla hradit pojišťovna

Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, v roce 2024 jich bylo asi 12 procent. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí.
Moderní léky ze skupiny GLP-1 antagonistů jsou dostupné i v Česku, ale lidé si je musí platit sami. Měsíčně pacienta stojí několik tisíc korun a většinou je léčba dlouhodobá či doživotní.
„Vnímám to jako investici do veřejného zdraví a potenciál snížit tu drastickou prevalenci obezity v České republice,“ řekl Vojtěch. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je v Česku 245 tisíc obézních dětí.
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Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáš Boráň uvedl, že by mělo jít o standardní úhradu pro děti ve věku 12 až 18 let. Podmínky, například index tělesné hmotnosti BMI dětí, které by na takovou léčbu měly nárok, ministr ani ředitel SÚKL neupřesnili.
Podíl obézních dětí podle průzkumu, který loni publikovali dětští lékaři, roste s věkem, mění se i podíl chlapců a dívek. V pěti letech jsou obézní asi tři procenta chlapců a necelých pět procent dívek. Ve 13 letech je obézních chlapců skoro pětina, dívek šestina. U starších se pak rozdíly mezi pohlavími podle posledních studií snižují.
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Obezita s sebou nese řadu závažných zdravotních komplikací. Jde jednak o komplikace způsobené mechanickými účinky nadměrného množství tuku, například artrózu, ale také o problémy v důsledku hormonálních, metabolických a imunitních změn, zejména cukrovku nebo nemoci srdce.
U obézních dětí nastávají změny v mozku. Kromě fyzických obtíží čelí děti i psychickým problémům. Mají nízké sebevědomí, úzkosti a deprese. U dospívajících navíc přejídání často souvisí se stresem, tlakem ze školy nebo úzkostmi.
Novo Nordisk bude v závodu v Bohumili, součásti středočeských Jevan, vyrábět právě součásti do moderních léků na cukrovku a obezitu.