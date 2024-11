Druzí nejobéznější v Evropě. Šest z deseti dospělých Čechů trpí nadváhou

Lékaři stále častěji využívají u pacientů takzvanou inkretinovou léčbu – injekční léky, které pomáhají regulovat pocit sytosti a tím podporují snižování hmotnosti. V českých lékárnách i ordinacích roste po této léčbě poptávka. Lékaři však varují, že by se pacienti do ní neměli pouštět bez odborného dohledu.

Obezita je jedním z nejvážnějších zdravotních problémů současnosti. Podle statistik je více než 60 % dospělých Čechů v kategorii nadváhy, přičemž přes 25 % populace je dokonce obézních. Tento trend má dalekosáhlé důsledky pro celou společnost, nejen z hlediska zdraví jednotlivců, ale i z hlediska ekonomického. Obezita totiž není jen estetickým problémem – jedná se o komplexní a závažné chronické onemocnění, které výrazně zvyšuje riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob, diabetu 2. typu, některých typů rakoviny a dalších vážných zdravotních problémů.

„Obezita je bohužel mnohdy stále vnímána jako něco, co si člověk způsobuje výhradně sám,“ říká praktický lékař Jakub Mitro. „Ve skutečnosti jde ale o onemocnění, které má hlubší kořeny, a často vzniká kombinací genetických, hormonálních a psychosociálních faktorů, na které lidé sami nemají vliv,“ dodává.

V České republice je navíc obezita rozšířená zejména mezi muži. V roce 2020 mělo vysoký index tělesné hmotnosti (BMI) až 74 % českých mužů, což Česko řadí mezi země s nejvyšší mírou obezity v Evropě. Tento problém však zasahuje i další skupiny obyvatel – podle odborných prognóz by při současném tempu do roku 2035 mohlo trpět obezitou až 633 000 dětí ve věku 5–19 let.

Dětská obezita je obzvlášť znepokojivá, protože často přetrvává do dospělosti, čímž výrazně zvyšuje riziko vzniku chronických onemocnění a zdravotních komplikací v pozdějším věku. Obezita u dětí je spojena s vyšším rizikem vysokého krevního tlaku, inzulínové rezistence a dalších metabolických poruch, které dříve postihovaly převážně dospělé. Kromě fyzických problémů čelí tyto děti také psychické újmě a stigmatizaci v kolektivu.

„Dětská obezita je vážný problém, kterému je třeba věnovat větší pozornost,“ varuje Mitro. „Je klíčové, aby rodiče i zdravotníci poskytovali podporu zaměřenou na zdravé stravovací návyky a aktivní životní styl už od raného věku,“ pokračuje lékař.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala obezitu jako chronické onemocnění již v roce 1997. Přesto je dodnes často vnímána pouze jako důsledek životního stylu, což komplikuje přístup k léčbě. „Obezita je multifaktoriální onemocnění, které vyžaduje komplexní a dlouhodobý přístup,“ vysvětluje docentka Ludmila Brunerová z obezitologického centra FNKV. „Pacienti potřebují kombinaci změn životního stylu, psychologické podpory a farmakoterapie. Pro ty s těžkými formami obezity je často jediným účinným řešením bariatrická chirurgie,“ připomíná doktorka.

Čeští lékaři v posledních letech stále více využívají moderní metody, jako je například inkretinová léčba. Ta si získala popularitu i díky příběhům celebrit, které s její pomocí dosáhly výrazného úbytku hmotnosti. Antiobezitika mohou v České republice předepisovat lékaři různých specializací, například praktici, gynekologové či ortopedi. Na tuzemském trhu je k dispozici několik variant těchto léků, přičemž velké oblibě se těší léčiva původně vyvinutá pro pacienty s diabetem 2. typu, u nichž se redukce hmotnosti ukázala jako významný vedlejší účinek.

Mezi léky využívané v inkretinové léčbě patří například Ozempic a Wegovy s účinnou látkou semaglutid. V září letošního roku však český trh obohatil nový lék od americké společnosti Eli Lilly s názvem Mounjaro. Ten byl vyvinut speciálně pro redukci hmotnosti a současně pro léčbu diabetu. Mounjaro zároveň cílí na zlepšení dalších zdravotních komplikací spojených s obezitou, jako je vysoký krevní tlak nebo zvýšená hladina cholesterolu. Jeho účinnou látkou je tirzepatid.

„Lékař by měl mít k dispozici všechny potřebné anamnestické údaje pacienta, a nejlépe tak vyhodnotit, zda je k léčbě opravdu indikován. Žádná farmakoterapie obezity není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, lék si tedy hradí pacient sám. Lze očekávat pokles váhy o 9 – 16 % v horizontu 6 až 12 měsíců, tedy tempem 0,5 až 1 kg týdně,“ dodává lékař Mitro.

Je důležité si uvědomit, že obezita vyžaduje multidisciplinární přístup. Kromě farmakologické léčby anebo chirurgických zákroků je nutná dlouhodobá psychologická podpora a péče odborníků. „Mnoho pacientů trpí stigmatem, protože je společnost často vnímá jako ty, kteří nejsou schopni kontrolovat svůj životní styl. Tento přístup však obezitě nepomáhá a často vede k tomu, že se lidé cítí izolovaní a nemají motivaci hledat odbornou pomoc,“ dodává Mitro. Právě komplexní a empatická péče může mít klíčový vliv na úspěšnou léčbu obezity a na celkovou kvalitu života pacientů.

Obezita nemá dopad jen na zdraví a psychiku, ale výrazně zatěžuje i ekonomiku. Podle World Obesity Atlas 2024 dosahují náklady spojené s obezitou v České republice přibližně 6,26 miliardy dolarů ročně, což představuje zhruba 2,5 % HDP. Tyto výdaje zahrnují náklady na zdravotní péči, léčbu přidružených onemocnění, ztrátu produktivity a předčasná úmrtí. Pokud se situace nezlepší, do roku 2060 by mohly tyto náklady narůst až na 30,53 miliardy dolarů, tedy 4,6 % HDP. Ekonomická zátěž jasně ukazuje na naléhavost přijetí efektivních opatření k prevenci a léčbě obezity.