Mezi rodičkami bylo loni 18 procent obézních. Jaká nebezpečí nejčastěji hrozí

Obezitu odborníci definují Body Mass Indexem (BMI), tedy poměrem váhy v kilogramech ke druhé mocnině výšky v metrech, vyšším než 30. U ženy měřící 160 centimetrů to znamená váhu nad 76 kilogramů, u 170 centimetrů pak 86 kilogramů a 180 centimetrů 96 kilogramů.
Podle primářky kliniky IVF Cube Hany Višňové jsou pravděpodobné budoucí problémy s plodností už obézních adolescentek. Vyšší hmotnost má vliv na jejich menstruační cyklus, u některých nedochází k ovulaci. „Každý bod BMI nad 29 zhruba o pět procent snižuje šanci, že se ženě podaří otěhotnět,“ uvedla Višňová.
Obezita může být příčinou neplodnosti i u mužů, mají často nižší libido, nadbytek ženského hormonu estrogenu nebo erektilní dysfunkci. V současné době má podle ní problém s otěhotněním 20 až 25 procent párů, 5000 až 6000 dětí se narodí jenom díky asistované reprodukci.
I tyto léčebné postupy podle ní obezita komplikuje. Obézní žena potřebuje větší množství stimulačních léků před odběrem vajíček, na které si musí doplácet. Velmi obézní ženy s BMI nad 40 podle Višňové navíc není možné uspat do celkové anestezie, která je pro odběry vajíček potřeba. „Počet oplozených vajíček je nižší než u žen s normální hmotností,“ dodala.
V těhotenství mají podle Jírové obézní ženy vyšší riziko komplikací, například téměř sedmkrát častější je u nich vysoký krevní tlak a 12krát vyšší je riziko vysokých hodnot těhotenské cukrovky. Při vyšetření plodu je podle Višňové navíc obtížnější odhalit ultrazvukem případné vady plodu.
U žen s obezitou je podle Jírové dvakrát vyšší riziko porodu před 31. týdnem těhotenství a 1,5 krát vyšší riziko porodu císařským řezem. „S rostoucím BMI se zvyšuje pravděpodobnost porodu s porodní váhou nad čtyři kilogramy,“ uvedla Jírová.