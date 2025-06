Jitka má dvě zdravé děti, cesta k nim ale byla hodně komplikovaná. „První těhotenství nevyšlo, bylo mi 28 let. Další těhotenství bylo s velkými komplikacemi. Měla jsem špatný tlak i těhotenskou cukrovku. Cestami redukce váhy jsem si nakonec způsobila poruchy metabolismu,“ vypráví Jitka, která si prošla obezitou a zdůrazňuje, že těhotenství v takovém stavu bylo více než komplikované.

„Zhruba před čtyřmi lety jsem vyhledala pomoc v nemocnici. Potřebovala jsem asistovat s redukcí váhy, abych tu byla i dál pro své děti. A chtěla jsem, aby to byla změna do konce života. Podstoupila jsem i bariatrickou operaci. Jsem za to ráda, protože s nadváhou jsem se potýkala celý život, a byla jsem jako ve vězení,“ uzavírá Jitka, a potvrzuje tak nevyžádaný fenomén, s nímž se potýká česká společnost.

Více než třetina českých žen totiž trpí nadváhou, a dalších 18 % se potýká s obezitou. Ta kromě onemocnění srdce a cév a řady dalších komplikací způsobuje problémy s otěhotněním. A počet žen s obezitou začíná strmě stoupat právě ve věku, kdy uvažují o založení rodiny.

„V době, kdy se v tuzemsku potýkáme s neustále klesající porodností, představuje toto další zásadní oblast, na kterou je třeba se zaměřit, aby křivka poklesu počtu narozených dětí nebyla v budoucnu ještě strmější,“ říká místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Petr Fifka.

Obezita jako nemoc, ne slabá vůle

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) má zdravou váhu pouze 59 % obyvatel ve věku 16 až 34 let. Proč je to problém? Nadbytek tuku totiž způsobuje v ženském těle hormonální nerovnováhu, ztrátu ovulace a nepravidelný menstruační cyklus, čímž brání početí. Obezita také komplikuje následnou léčbu neplodnosti.

„U pacientek, které mají obezitu prvního stupně, výrazně klesá úspěšnost asistované reprodukce. Hormonální injekce mají nižší účinek a hrozí komplikace při anestezii i samotném odběru vajíček,“ vysvětluje Štěpán Machač, předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti.

Odborníci se dnes shodují, že s každým shozeným kilem se šance na početí dítěte zvyšuje. Klíčová je ovšem dlouhodobá změna životního stylu, a ne překotné hubnutí. Před ním naopak lékaři varují. „Extrémní diety léčbu často ještě zhorší, protože je tělo ve stresu. Dochází k hormonální dysbalanci a narušení menstruačního cyklu. Pacientkám doporučuji hubnout pod dohledem odborníků,“ potvrzuje Marcel Štelcl, vedoucí lékař reprodukční kliniky ReproGenesis.

Právě dlouhodobá a komplexní léčba je klíč. A o léčbě nemluví odborníci náhodou. „Obezita je chronická nemoc, ne selhání vůle. Čím dřív k tomu tak budeme přistupovat, tím dřív a lépe dokážeme pacientkám pomoci,“ zdůrazňuje předseda České obezitologické společnosti Martin Haluzík.

On i další odborníci se shodují, že za rozvojem obezity stojí hned několik faktorů. Kromě nesprávných stravovacích návyků hraje roli i psychika, genetická predispozice i špatné vzorce přejímané v dětství.

V konečném důsledku není cílem jen to, aby žena otěhotněla, ale také aby porodila zdravé dítě, o nějž zvládne plnohodnotně pečovat. Obézní ženy mají navíc o třetinu vyšší riziko nedonošení dítěte.

„Obézní pacientky rodí větší děti, často císařským řezem, který s sebou nese rizika pro matku i dítě. Navíc se u žen s vyšší hmotností hůře hojí operační rány. Nekončí to ale ani porodem. Víme, že predispozice k obezitě se přenáší z matky na dítě,“ uzavírá Machač.